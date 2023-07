Home

20 Luglio 2023

Livorno 20 luglio 2023 – UNARMA si arricchisce e cresce con Costantino Fiori, figura preparata nel settore psicologico

Costantino Fiori, è stato nominato Responsabile Generale Regionale della Toscana in seno all’Associazione Sindacale UNARMA.

Fiori, ha al proprio attivo una trentennale esperienza in vari settori operativi, è stato promotore in passato di convegni e interviste su tematiche importanti vertenti; sul disagio lavorativo, sul mobbing e i fenomeni suicidari.

In tale ambito ha acquisito un discreto bagaglio professionale grazie al supporto di validi professionisti del settore, che lo hanno formato anche; nello sviluppo della cosiddetta “intelligenza emotiva”, consentendogli; di avere una visione globale, base di partenza indispensabile per affrontare tematiche di ampio respiro.

Fiori nel ringraziare, per la fiducia il Segretario Generale Nazionale Nicolosi e il direttivo nazionale; esprime la sua riconoscenza per il supporto, tanto da riscontrare una forte aderenza da parte dei colleghi che gli stanno dando fiducia, rivelando una crescita esponenziale nelle iscrizioni.

UNARMA, sigla storica nata nel 1993 nasce come Associazione Culturale ed è la prima sigla che nell’Arma dei Carabinieri ha parlato di “mutuo soccorso” inteso come principio che ognuno potesse avere bisogno di aiuto; sull’importanza di potere contare sulla solidarietà e sull’appoggio degli altri in un ambiente dove le tutele e i diritti dei lavoratori con le stellette non erano riconosciute.

L’Associazione si prefigge l’obiettivo di tutelare ed assistere i militari dell’Arma in delicati settori quali diritti, legalità e pari opportunità; si avvale, per assolvere i propri compiti istituzionali, di diverse articolazioni dedicate come una tutela legale per gli iscritti senza alcun onere da sostenere tramite un pool di legali specializzati, una tutela psicologica che si avvale di centri di assistenza, team di Tutela Legale e Disciplinare, un dipartimento di consulenza Medico Legale sia in materia previdenziale sia pensionistica, e un dipartimento nazionale amministrativo.

Per info: www.unarma.it

Regionale toscana: email: toscana@unarma.it

pagina Facebook: Unarma Associazione Sindacale Carabinieri Toscana

pagina Instagram: Unarmatoscana;

Di seguito il link della storia di Unarma:

https://fb.watch/lQYeXgq7WH/

