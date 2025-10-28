Home

28 Ottobre 2025

Livorno 28 ottobre 2025 Under 10 Livorno Rugby protagonista con due squadre a Pisa

Ben 18 i giovanissimi atleti del Livorno Rugby under 10 in campo nel raggruppamento svoltosi in questa ventosa domenica mattina a Pisa, sul terreno della locale società della Scintilla.

L’ampia rosa a propria disposizione ha consentito agli allenatori-educatori Antonio Papucci, Mario Pracchia e Piero Chiesa di schierare due rappresentative.

Buonissima l’organizzazione dell’evento; tutti i numerosi piccoli rugbisti (atleti nati negli anni 2016 e 2017) coinvolti si sono divertiti nel corso delle varie partite giocate. Oltre ai biancoverdi ed oltre ai padroni di casa della Scintilla, al via del raggruppamento giocatori dei Lions Livorno, del Cecina, dei Titani Viareggio, dell’Elba e del Grosseto.

Questi gli atleti del Livorno Rugby protagonisti all’ombra della Torre:

Enea Banchieri, Haiden David Bates, Enea Borrelli, Lorenzo Cheli, Leonardo Ceccarini, Ada De Leonibus, Pietro Grossi; Emanuele Lazzarini, Andrea Manzitto, Leonardo Menichetti, Cesare Mirto, Sebastiano Perossini; Omar Francesco Polizzi, Gianmarco Pontrelli, Tommaso Strambi, Alberto Squarcini, Marko Sula, Edoardo Tosi.

I biancoverdi hanno ottenuto buoni risultati, ma l’aspetto saliente dell’intensa domenica non è relativo al numero delle mete messe a segno e/o di quelle incassate. Le risposte giunte a Pisa evidenziano come la strada intrapresa (in questa categoria, ma non solo) sia quella giusta. L’opera svolta dal club biancoverde (anche) nel settore propaganda è di primissimo piano.

Nell’occasione, a Pisa, punti di forza dei biancoverdi la presenza costante e la voglia di giocare. Alla fine della mattinata gli atleti del Livorno Rugby hanno chiesto di disputare altre partite: avevano ancora voglia di mettersi in gioco. Significativa pure la presenza a Pisa dei fratelli grandi – giocatori di altre under – pronti ad appoggiare l’opera degli allenatori nel prepartita e durante gli incontri.