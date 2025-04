Home

Under 12 Lions grande protagonista al Torneo Città del Tricolore di Reggio Emilia

8 Aprile 2025

Livorno 8 aprile 2025 Under 12 Lions grande protagonista al Torneo Città del Tricolore di Reggio Emilia

Under 12 LundaX Lions Amaranto Livorno sugli scudi nel prestigioso torneo ‘Città del Tricolore’, svoltosi in questa domenica di inizio aprile a Reggio Emilia. Un evento di altissimo livello per il settore propaganda: al via si sono presentate le migliori realtà nazionali ed in particolare squadre attrezzate provenienti da Toscana, Lombardia, Veneto, Lazio e, ovviamente, Emilia.

In tutto, conteggiando anche le altre categorie coinvolte – under 10, 8 e 6 -, si sono presentati all’appuntamento più di 700 mini rugbisti. Gli under 12 labronici, che appena sette giorni prima si erano assicurati la prima piazza al Torneo interregionale ‘Città di Scandicci’, hanno chiuso l’evento reggiano in decima posizione.

Poteva andare meglio, ma la sfortuna è stata l’essere inseriti, nella prima parte, in un girone di ferro con Parma 1 e Capitolina, le formazioni che poi hanno giocato la finalissima.

Dopo le sconfitte, peraltro giunte a testa alta, contro ducali e romani, gli amaranto hanno disputato le finali per i piazzamenti tra la nona e la tredicesima piazza. Successi della LundaX Lions con Parma 2, Milano e Valorugby e sconfitta di misura, 1-2, nella finale per il nono posto nel derby con l’Unicusano Livorno.

Squadra amaranto in forma, in grado di togliersi ancora belle soddisfazioni nelle prossime uscite, a cominciare dal torneo ‘Città di Pontedera’, in programma domenica prossima sul terreno della Bellaria.

I giocatori amaranto protagonisti nella dodicesima edizione del ‘Torneo Città del Tricolore’:

Edoardo Bani, Dario Bernardoni, Matteo Bertolini, Alessandro Bonsignori, Lorenzo Cabella, Zeno Cellai; Dario Domenici, Gregorio Lonzi, Tommaso Pinna, Mirco Rossi, Gabriele Scirè, Daniele Serafini, Paolo Spagnolo; Marco Vallerini.

Formazione guidata dagli allenatori-educatori Denise Bargagna, Antonio Risaliti e Marco Milianti