8 Ottobre 2024

Under 12 Livorno Rugby in evidenza a Cecina

Livorno 8 ottobre 2024 – Under 12 Livorno Rugby in evidenza a Cecina

La stagione degli under 12 del Livorno Rugby è iniziata sotto un’ottima stella. Nella sua prima uscita ‘agonistica’ dell’annata, sul campo Aldo Castellani di Cecina, nel raggruppamento ottimamente organizzato dalla locale società degli Amatori, i biancoverdi – classe 2013 e 2014 -, sotto guida dagli allenatori-educatori Piero Chiesa, Edoardo Giammatei, Federico Guidi e Riccardo Fabbrini, hanno dato saggio delle loro qualità.

Grande adesione da parte degli atleti e delle loro famiglie che hanno ricevuto un’accoglienza piacevole da parte degli stessi Amatori Cecina.

Ben 26 gli atleti dell’Unicusano scesi in campo. Si tratta di:

Marco Alessio, Cristiano Aspromonti, Matteo Balducci, Diego Borrelli, G. Cesare Campora, Enea Cecconi, Leonardo Cecconi; Alberto Cenci, Luca Coppedè, Pietro Ferrucci, Giorgio Gambogi, Alessandro Iardella, Daniel Lunardi; Giorgio Martellozzo, Giulio Nundini, Niccolò Perossini, Edoardo Primerano, Alessandro Salerno, Giuseppe Sampietro; Livio Sanfilippo, Elio Scorza, Giorgio Serretti Giorgio, Antimo Tramontano , Valentino Trevisan, Nicola Vincenti e Niccolò Zipoli.

Grazie all’ampia rosa, sono state schierate due rappresentative biancoverdi inserite in due gironi diversi che si sono scontrate con Bellaria Pontedera, con le due miste Cecina-Piombino- Rosignano- Rufus e con il Grosseto-Golfo.

Le sei formazioni toscane si sono affrontate in partite divise in due tempi da 9 minuti per un totale di 54 minuti di gioco a squadra. Entrambe le formazioni dell’Unicusano hanno messo a segno 2 vittorie e 1 sconfitta. Gioco corretto e di squadra e tanto divertimento per tutti i giovanissimi rugbisti coinvolti nel riuscito evento di inizio stagione.

