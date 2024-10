Under 12 Livorno Rugby protagonista al Maneo

Home

22 Ottobre 2024

Livorno 22 ottobre 2024 – Under 12 Unicusano Livorno Rugby protagonista al Maneo

La pioggia incessante caduta sul ‘Maneo’ non ha impressionato, nè fermato, le tre realtà toscane under 12 (Unicusano Livorno Rugby, LundaX Lions Amaranto Livorno e Firenze’31) scese sul campo in sintetico ardenzino – il quartier generale dei biancoverdi labronici -, con due rappresentative ciascuna.

Si è trattato del secondo raggruppamento – o concentramento che dir si voglia – dell’annata. Per tutti quanti, tanta grinta e tanta voglia di giocare e di mettersi in gioco. Ogni squadra ha disputato quattro gare.

Sotto la guida degli allenatori-educatori Piero Chiesa, Edoardo Giammattei, Federico Guidi e Riccardo Fabbrini, per i biancoverdi, a scendere in campo sono stati:

Marco Alessio, Cristiano Aspromonti, Matteo Balducci, G. Cesare Campora, Enea Cecconi, Leonardo Cecconi, Alberto Cenci, Luca Coppedè, Pietro Ferrucci, Giorgio Gambogi, Alessandro Iardella, Giorgio Martellozzo, Niccolò Perossini, Edoardo Primerano, Alessandro Salerno, Giuseppe Sampietro, Livio Sanfilippo, Elio Scorza, Giorgio Serretti Giorgio, Antimo Tramontano , Valentino Trevisan, Nicola Vincenti e Niccolò Zipoli. Gli under 12 dell’Unicusano Livorno Rugby portano a casa sei vittorie, una sconfitta e un pareggio e tanta voglia di migliorarsi per puntare sempre più in alto.