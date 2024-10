Home

Under 16 Lions Amaranto: 3° successo in 3 partite. Vinto il girone D tosco-umbro. Mirino puntato sul campionato Elite di categoria

8 Ottobre 2024

Livorno 8 ottobre 2024 – Under 16 Lions Amaranto: 3° successo in 3 partite. Vinto il girone D tosco-umbro. Mirino puntato sul campionato Elite di categoria

Tre su tre. La LundaX Lions Amaranto Livorno under 16 ha colto, in questa domenica di inizio ottobre, sul terreno ‘Querceto’ di Sesto Fiorentino, al cospetto dei pari età locali dei Cavalieri Prato/Sesto ‘2’, il terzo successo in altrettanti impegni ufficiali.

Una vittoria, 10-29, piuttosto netta, che ha consentito, grazie anche al bonus-attacco (quattro le mete realizzate), di ottenere il massimo e di chiudere in testa la classifica del girone D del campionato tosco-umbo.

In tutto, 14 i punti in graduatoria per i ragazzi – classe 2009 e 2010 – allenati da Emanuele Bertolini e Davide Mantovani. Il primo posto garantisce, insieme alle prime classificate degli altri tre gironi, il passaggio alla semifinale della fase tosco-umbra. Si qualificheranno poi al Girone Interregionale ‘1’ (il torneo Elite di categoria) sia le vincenti delle semifinali, sia la vincente della finale per il terzo posto, sia la vincente di un barrage previsto tra la quarte classificata del girone tosco-umbro e la quarta del girone dell’Emilia-Romagna.

A Sesto, i livornesi hanno confermato tutte le proprie qualità, in tutti i reparti.

In meta il tallonatore Baldaccini, l’estremo Botti, l’ala Montino e il centro Paradiso. Lo stesso Montino ha siglato un piazzato ed una trasformazione, mentre il mediano di apertura Archibusacci ha siglato due trasformazioni.

Squadra dalle buone qualità, in grado di togliersi buone soddisfazioni nel corso dell’annata. Inutile girarci intorno: la formazione labronica vuole centrare l’ingresso nel campionato Elite, già disputato nella scorsa stagione dagli under 16 amaranto (quando, logicamente, erano composti da atleti nati nel 2008 e 2009). Ancora un piccolo sforzo e la ‘meta’ sarà centrata…

Lo schieramento vittorioso a Sesto: Botti; Carminelli, Paradiso, Niang, Montino (cap.); Archibusacci, Bertolini T.; Cioli, Pannese, Pannocchia G.; Biagi, Mazzei; Ricci, Baldaccini, Fugi. Entrati anche: Bellandi, Casalini L., Fabozzi, Iacopini F., Maroni, Mugnaini, Serafini.

