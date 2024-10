Home

8 Ottobre 2024

Livorno 8 ottobre 2024 – Under 16 Livorno Rugby vittoriosa anche a Piombino: biancoverdi qualificati alle semifinali del campionato tosco-umbro

Con la seconda vittoria condita da bonus-attacco centrata in due partite disputate, l’Unicusano Livorno Rugby under 16 ha conquistato, in carrozza, la qualificazione alla semifinale del campionato tosco-umbro. I biancoverdi che, che in questa annata, per la categoria, si avvalgono della collaborazione dell’Elba, hanno battuto in questa prima domenica del mese di ottobre, in trasferta, sul ‘Venturelli’ di Piombino, i coetanei del Tirreno, a sua volta realtà sinergica che vede unite sotto un’unica bandiera varie compagini della costa toscana.

I ragazzi di Diego Rolla, Alessandro Saltapari e Marco Scutaro si sono imposti 5-30. Gara di fatto sempre in mano agli ospiti, che solo a tre minuti dalla fine, quando avevano già scavato un profondo solco (0-25), hanno incassato la meta della bandiera degli avversari.

A bersaglio, per i biancoverdi, il mediano di apertura Romeo Celi (una meta, due piazzati e due trasformazioni), il trequarti centro Giovanni Balduinotti, il terza centro Filippo Carrai e l’estremo Tommaso Frediani (una meta ciascuno).

I labronici chiudono il loro girone (l’unico dei quattro tosco-umbri composto da tre squadre; gli altri tre vedevano al via quattro formazioni) al primo posto a quota 10, a punteggio pieno.

Qualificate alle semifinali anche le prime degli altri tre gironi (Cavalieri Prato/Sesto ‘1’, Firenze ‘31 e LundaX Lions Amaranto Livorno).

Le vincenti delle semifinali, la vincente della finale per il terzo posto e la vincente del barrage che vedrà opposte la quarta del campionato tosco-umbro alla quarta del raggruppamento emiliano-romagnolo si qualificheranno al Girone Interregionale ‘1’, di fatto il campionato Elite di categoria.

L’Unicusano Livorno Rugby non fa mistero di voler puntare ad un torneo ricco di mete e soddisfazioni Lo schieramento biancoverde vittorioso (con quattro mete, che dunque hanno consegnato anche il bonus aggiuntivo) a Piombino:

Frediani; Aspromonti, Balduinotti, Lenzi G., Lo Guelve; Celi R., Padella; Carrai F.; Paolini, Catta; Chiesa U., Gambogi; Gambicorti, Del Moro, Campora. Entrati anche: Bichi, D’Ercole, Rosini, Franci, Frangioni; Simeone, Fuochi. Nelle fila under 16 giocano atleti nati negli anni 2009 e 2010.

