Home

Sport

Rugby

Under 16: successi per i Triviani

Rugby

3 Ottobre 2023

Under 16: successi per i Triviani

Livorno 3 ottobre 2023 – Under 16: successi per i Triviani

Secondo impegno nel proprio girone eliminatorio under 16 e secondo largo successo per la rappresentativa Verde dei Triviani; la realtà nata quest’anno, frutto del lavoro sinergico tra Unicusano Livorno Rugby, Bellaria Pontedera e Titani Viareggio.

I ragazzi guidati dal terzetto di allenatori composto da Massimiliano Ljubi, Denis Dallan e Francesco Gasperini (in ‘quota’ rispettivamente di Unicusano Livorno Rugby, Titani Viareggio e Bellaria Pontedera); si sono imposti 53-36 sui pari età dello Scandicci.

La formazione dei Triviani Verdi (schieramento dal pilone sinistro all’estremo):

Prex, Sardelli, Giusti; Galleni, Massei; Malfatti, Andreotti, Del Signore (cap.); Bonucelli, Celi; Ferdani (v.cap.), Chelini, Lenzi, Pescaglini; Orlandi. Entrati anche: Logigan, Pasqui, Crispi, Romano, Di Mauro, Fiorentini e Maia.

La partita, valida per il girone 4, si è giocata in questo calda domenica di inizio ottobre a Pontedera. Sfida dal punteggio davvero alto, con i padroni di casa abili nelle lotte in touche.

Forti di una buona qualità fisica, atletica e tecnica, i Triviani Verdi sono riusciti a realizzare nove mete, quasi tutte giunte su iniziative personali. In questa seconda giornata della prima fase under 16 (una parte iniziale della stagione che andrà ad ‘eleggere’ le squadre che poi giocheranno il campionato èlite) ha osservato un turno di riposo, nel suo girone (il 3) la rappresentativa Blu dei Triviani.

In tutto, sono 15 le squadre attive in questo torneo, nel quale trovano spazio 13 squadre toscane e 2 umbre.

Nella prima giornata, la squadra Verde dei Triviani si era imposta 0-65 sul terreno del Lucca, mentre la squadra dei Triviani Blu aveva vinto 0-83 in trasferta con un’altra formazione sinergica, quella dei Mascalzoni del Canale.

Sono tesserati nell’Unicusano Livorno Rugby under 16 – e di conseguenza sono attivi nella rappresentativa dei Triviani – anche atleti provenienti dal Versilia e dal Rosignano.

Domenica prossima i Triviani Blu ospiteranno il Foligno, mentre i Triviani Verdi riceveranno la visita del Florentia ‘1’.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin