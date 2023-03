Home

20 Marzo 2023

Under 17 Lions Amaranto: altro largo successo

Livorno 20 marzo 2023

Ancora un largo successo per la LundaX Lions Amaranto under 17 nel campionato regionale di categoria, il torneo che vede impegnate le sette squadre toscane non impegnate nell’èlite.

I ragazzi (classe 2006 e 2007) allenati dal terzetto Francesco Consani, Alessandro Brondi e Giacomo Brancoli hanno superato, in trasferta, sul ‘Montano’ di Prato, con il punteggio (perentorio e indiscutibile) di 5-52, i pari età dei Cavalieri Prato/Sesto ‘2’.

Otto le mete siglate dagli scatenati livornesi, che, con i cinque punti conquistati, consolidano il primato in classifica. Solo la matematica – non la logica – impone di aspettare ancora prima di festeggiare il primo posto del torneo.

Questa la situazione in graduatoria a due giornate dal termine (Cavalieri ‘2’ e Vasari Arezzo che devono ancora rispettare il loro turno di riposo hanno all’attivo undici partite; le altre cinque squadre hanno giocato dieci gare): LundaX Lions Amaranto 46 p.; Bellaria Pontedera 39; Mascalzoni del Canale 37; Molon Labè 28; Cavalieri ‘2’ 17; Valdinievole 8; Vasari Arezzo 5. Partita a senso unico.

La LundaX Lions Amaranto under 17, che vanta una rosa di qualità per la categoria e che nei barrage di inizio stagione è andata ad un passo dalla qualificazione al campionato élite, ha pienamente rispettato, in terra laniera, il pronostico favorevole.

Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 0-19 (tre le mete all’attivo), i labronici hanno messo in ghiaccio il bonus-attacco in avvio di ripresa. Squadra livornese quadrata e cinica.

Per Meini due mete e sei trasformazioni, per Gabbriellini due mete, per Paradiso, Munafò, Longhi e Bulleri una meta ciascuno. Lo schieramento: Meini; Torrini, Pellegrini, Paradiso, Cozzolini; Bacci, Munafò; Consani N. (cap.), Contini, Bernardo; Vernoia, Spagnoli; Bianucci, Giusti, Parziale. Entrati anche: Tecce, Manguso, Longhi, Bulleri, Palomba e Gabbriellini.

