Under 17 Lions Amaranto Livorno in ritiro

6 Settembre 2022

Under 17 Lions Amaranto Livorno in ritiro

Livorno 6 settembre 2022

Con un significativo e riuscitissimo ritiro di tre giorni, effettuato a Gabbro, nel comune di Rosignano; è entrata nel vivo l’annata agonistica 2022/23 dei Lions Amaranto under 17.

La stagione si preannuncia particolarmente intensa: ben presto (il 25 settembre) inizieranno i barrage per l’accesso al girone élite di categoria.

La squadra, composta da validi elementi nati nel 2007 e nel 2006, aveva già iniziato la preparazione a fine agosto.

Quelli trascorsi nel ritiro, da venerdì 3 a domenica 5 settembre, sono stati tre giorni intensi e memorabili, caratterizzati da momenti conviviali e da duri allenamenti.

Al di là dell’aspetto prettamente tecnico, l’iniziativa – che ormai è una tradizione di inizio stagione di tutte le rappresentative giovanili amaranto– è servita a cementare il gruppo. Al di là delle sedute sul rettangolo di gioco gabbrigiano, i test di resistenza e lezioni teoriche davanti al video, non è mancato il divertimento.

La stagione ufficiale è iniziata in grande stile.

Sotto la guida dei tecnici Francesco Consani e Alessandro Brondi; i 24 giocatori dei Lions Amaranto under 17 hanno sudato e si sono divertiti, in questo lungo week-end di fine estate, nella frazione collinare di Gabbro:

Argenti, Bacci, Bani, Bianucci, Bulleri, Consani, Contini, Cozzolini, Fabozzi, Gabbriellini, Giudici, Giusti; Longhi, Meini, Munafò, Paradiso, Parziale, Pellegrini, Profeti, Spagnoli, Tecce; Torrini, Ungarini e Vernoia.

Ben otto elementi classe 2006, al loro secondo ed ultimo anno in categoria, sono attivi anche nel Polo di Sviluppo di Livorno, il progetto fortemente voluto dalla Federugby e che vede i giocatori di interesse nazionale impegnati in sedute il lunedì al ‘Priami’di Stagno e il mercoledì al ‘Maneo’ di via Settembrini.

