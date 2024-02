Rugby

11 Febbraio 2024

Livorno 11 febbraio 2024 – Under 18 ‘1’ Livorno Rugby vince nettamente anche a Roma. Biancoverdi sempre 3° nel proprio girone èlite: miglior attacco e miglior difesa del raggruppamento

L’ennesima dimostrazione di forza dell’Unicusano Livorno Rugby under 18 ‘1’, capace sul campo ‘Giulio Onesti’ di Roma, contro i pari età padroni di casa della Lazio, di imporsi in modo netto e convincente.

Nel quadro della 12° giornata – 3° di ritorno – del campionato èlite di categoria, girone 2 – il raggruppamento del centro-sud – i biancoverdi guidati dal quartetto composto da Luca Isozio, Alessandro Saltapari, Rossano Campochiari e Raffaello Chiesa hanno ottenuto la loro nona affermazione stagionale.

Un successo rotondo (10-49), condito – abbondantemente – dal bonus-attacco.

La formazione labronica ha il miglior attacco (427 punti siglati) e la miglior difesa (181 punti incassati) del girone. Occupa la terza piazza ed è in piena lotta per accedere alla final-four tricolore.

Passeranno a tale fase, che a sua volta assegnerà lo scudetto giovanile, le migliori due di ciascuno dei due raggruppamenti.

Nel gruppo under 18, oltre ai classe 2007, sono attivi i giocatori nati nel 2005 – i cosiddetti rientranti – e i classe 2006. Ebbene, il ‘nucleo’ dei 2005 e 2006 biancoverdi, nel 2022, quando militavano tra gli under 17, hanno sfiorato lo scudetto nella categoria: nella final-four di Calvisano hanno ottenuto il secondo posto, alle spalle del Benetton Treviso.

Un’autentica impresa quella dei labronici, sottolineata, in un lungo e significativo capitolo, nel libro ‘Biancoverdi in meta – La storia del Livorno Rugby 1931’, a disposizione degli sportivi nella club house del ‘Maneo’.

A Roma, livornesi in gran forma, capaci di siglare sette mete tutte quante trasformate dal mediano di apertura Leonardo Giunta. Tre volte a bersaglio il tallonatore Jacopo De Rossi, due il centro e capitano Giorgio Lenzi ed una ciascuno l’estremo Edoardo D’Ammando e il centro Saverio Bianchi. Lo schieramento: D’Ammando; Brancoli N., Bianchi, Lenzi G. (cap.), Casini M.; Giunta, Parri E.; Giammattei, Raffo, Caratori Tontini; Gambini, Mannucci; Tosi, De Rossi J., Marianelli. Entrati anche: Brasini, Norfini, Bargagna, Favilli, Cannone, Antonucci, Cantini. Successo costruito con una prova di buon livello. Squadra in costante crescita. Tutti i reparti stanno funzionando in modo brillante.