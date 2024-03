Home

Sport

Rugby

Under 18 Lions, successo contro i Centauri

Rugby

4 Marzo 2024

Under 18 Lions, successo contro i Centauri

Livorno 4 marzo 2024 – Under 18 Lions, successo contro i Centauri

Per la LundaX Lions Amaranto under 18 è iniziato con il bòtto il girone di ritorno del campionato interregionale di categoria. I livornesi allenati da Francesco Consani e Alessandro Brondi, a Città di Castello, contro la formazione sinergica umbra dei Centauri, si sono imposti 20-31. Gli amaranto, cresciuti alla distanza (sfruttato con cinismo, nella ripresa, il vento alle spalle), hanno siglato quattro mete e dunque si sono assicurati anche il bonus-attacco.

Nessun punto per i padroni di casa, che hanno ceduto con un margine superiore alle sette lunghezze ed hanno messo a segno ‘solo’ tre mete.

Per i labronici, un’affermazione meritata, brillante e preziosa nella lotta per le posizioni intermedie della classifica di questo torneo nel quale sono protagoniste le otto migliori formazioni del centro Italia non impegnate nel campionato èlite.

La nuova situazione in graduatoria:

Valorugby Reggio 31 p.; Lyons Piacenza 30; Bologna* 27; Pesaro* 25; LundaX Lions Amaranto 16; Centauri 11; UR Firenze ‘2’* 6; Jesi* 1. *Bologna, Pesaro, UR Firenze ‘2’ e Jesi una partita in meno.

Sono i Centauri a sbloccare la situazione con un piazzato: 3-0 in avvio. Passano pochi secondi e con un piazzato del mediano di apertura Lorenzo Giorgi (uscito nella ripresa per infortunio), gli ospiti pareggiano i conti.

Gli umbri, con una meta trasformata, si portano sul massimo vantaggio interno (10-3). La meta del pilone dei labronici Tommaso Bianucci – non trasformata -, permette di chiudere il primo tempo con un ritardo ridotto (10-8).

Nella ripresa, la LundaX Lions Amaranto prende in mano il comando delle operazioni, opera il definitivo sorpasso e va via in fuga. Il seconda linea Mattia Longhi sigla due mete, l’estremo Diego Giudici ne realizza una, lo stesso Giudici condisce con una trasformazione: 10-25, e bonus-attacco in ghiaccio.

Il piazzato di Giudici consente di toccare il massimo vantaggio esterno (10-28). I Centauri provano a tornare in scia (15-28). Nel finale, nuovo penalty di Giudici (15-31) e terza meta degli umbri, per il definitivo 20-31.

Domenica prossima, al ‘Priami’, gli amaranto ospiteranno l’UR Firenze ‘2’. Poi stop agonistico fino al 14 aprile, quando ci sarà la gara in trasferta con i Lyons Piacenza.

Lo schieramento:

Giudici; Perciavalle, Gabbriellini, Pellegrini, Cozzolini (30’ st De Chirico); Giorgi (12’ st Iacopini), Munafò; Consani, Contini (cap.), Bani (30’ st Santana); Vernoia, Spagnoli (1’ st Longhi); Parziale, Giusti, Bianucci. A disp.: Palomba, Bacci, Maltinti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin