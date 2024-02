Home

Sport

Rugby

Under 18: Unicusano Livorno ‘1’ e Unicusano Livorno ‘2’ vincono e si assicurano anche il bonus-attacco

Rugby

5 Febbraio 2024

Under 18: Unicusano Livorno ‘1’ e Unicusano Livorno ‘2’ vincono e si assicurano anche il bonus-attacco

Livorno 5 febbraio 2024 – Under 18: Unicusano Livorno ‘1’ e Unicusano Livorno ‘2’ vincono e si assicurano anche il bonus-attacco

Al termine della regular season del campionato èlite under 18 mancano sette giornate, nelle quali si giocheranno pure gli scontri diretti tra le migliori (con in palio una posta pesantissima), ma la netta sensazione è che, nel girone 2 – quello del centro-sud -, la lotta per le prime due piazze ed il conseguente passaggio alle final-four tricolore sia circoscritta ad Experience L’Aquila, Fiamme Oro Roma e Unicusano Livorno ‘1’, le tre ottime squadre che da tempo occupano il podio della graduatoria. Le tre ‘big’, anche nell’11° turno, 2° di ritorno, disputato in questa prima domenica del mese di febbraio, hanno colto il massimo – successo e bonus attacco – nei rispettivi incontri ed hanno così scavato un solco ancor più profondo sulle inseguitrici. La classifica: Experience L’Aquila 49 p.; Fiamme Oro 42; Unicusano Livorno ‘1’ 40; Colorno 33; UR Firenze ‘1’ 31; Capitolina 29; Parma 27; Cavalieri Prato/Sesto 21; Lazio 13; Primavera Roma 1. L’Unicusano Livorno ‘1’, che domenica prossima renderà visita alla Lazio, ha battuto 27-17, in casa – sul prato del ‘Carlo Montano’ – i pari età del Parma. Mete del terza linea Cristiano Raffo, del tallonatore Jacopo De Rossi, del pilone Filippo Paolo Marianelli e del mediano di apertura Leonardo Giunta (quest’ultimo ha condito il tutto con sette punti di piede).

Per i biancoverdi, che non fanno mistero di voler puntare decisamente in alto, si è trattata della sesta vittoria nelle ultime sette gare. Un successo pesante, fortemente voluto, ottenuto di forza – vedi le tre marcature siglate da tre giocatori di mischia – al cospetto di un avversario temibile.

L’affermazione – grazie alla conquista del bonus – ha fruttato cinque punti tutti d’oro. Questa squadra, con elementi del 2005 (i cosiddetti rientranti), del 2006 e del 2007, è di fatto composta da tanti giocatori che con la rappresentativa labronica under 17 ha colto nel 2022 il secondo posto nel campionato nazionale di categoria: un’impresa che ha meritato ampio spazio anche nel libro ‘Biancoverdi in meta, la storia del Livorno Rugby 1931’, a disposizione degli sportivi (per info rivolgersi alla segreteria del ‘Giovanni Maneo’). Lo schieramento che ha superato il Parma: D’Ammando; Brancoli N., Bianchi, Lenzi G. (cap.), Casini M.; Giunta, Parri E.; Giammattei, Raffo, Caratori Tontini; Gambini, Carbonella; Tosi, De Rossi J., Marianelli. Inizialmente in panchina: Gizzarelli, Norfini, Mannucci, Favilli.

A senso unico, sempre in questa domenica e sempre al ‘Montano’, la partita valida per il campionato regionale under 18 tra l’Unicusano Livorno ‘2’ e il Valdinievole. Rispettando il favore del pronostico, i labronici, in scioltezza hanno battuto in modo netto gli ospiti. Il punteggio finale di 79-7 (13 mete a 1) è fin troppo eloquente sull’andamento di una sfida sempre saldamente in mano ai locali. Lo schieramento livornese: Borgiotti V.; Giusti G., Lottini, Antonucci, Pozzi; Cantini (cap.), Cannone; Pirrone, Cioni, Morelli; Bargagna, Fiori; Stefanini, Rivecci, Bernini L.. Entrati anche: Pistocchi e Balduini. Due le mete di Pozzi; una meta a testa per Bargagna, Lottini, Antonucci, Fiori, Cantini, Pozzi, Borgiotti (autore anche di sette trasformazioni), Pirrone, Cannone, Pistocchi e Rivecci.

Il roster dell’Unicusano Livorno under 18 è di qualità ed è molto ampio: e sta consentendo di disputare, con due squadre distinte, due campionati: quello èlite (nel quale sono impegnate le venti migliori formazioni di categoria, divise in due gironi territoriali) e quello regionale. A guidare il gruppo così numeroso sono gli allenatori Luca Isozio, Alessandro Saltapari, Rossanno Campochiari e Raffaello Chiesa.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin