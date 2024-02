Home

Sport

Rugby

Under 6 Lions grandi protagonisti nel raggruppamento-festival di Lucca

Rugby

11 Febbraio 2024

Under 6 Lions grandi protagonisti nel raggruppamento-festival di Lucca

Livorno 11 febbraio 2024 – Under 6 Lions grandi protagonisti nel raggruppamento-festival di Lucca

I ‘magnifici sette’ sono i giovanissimi atleti della LundaX Lions Amaranto under 6 schierati dall’allenatrice-educatrice Manola De Martino in occasione del raggruppamento-festival effettuato in questa uggiosa domenica mattina sul campo ‘Bernardo Romei’ di Lucca.

Questi i nomi dei ‘magnifici sette’ (peraltro, nell’occasione, affiancati da un atleta della Scintilla Pisa):

Jacopo Bargellini, Leonardo Bulgaron, Dario Chiappe, Zeno Duran, David Petru Nechita, Emanuele Nucci, Filippo Martina.

Al via dell’evento – concluso con un apprezzato ‘terzo tempo’, consumato alle 12:45 -, oltre agli amaranto, anche l’Unicusano Livorno, il Bellaria Pontedera ed il Sesto Fiorentino. In una sorta di girone all’italiana, le compagini si sono affrontate l’un l’altra; ogni gara si è disputata sulla distanza di 10 minuti.

Tante le belle mete registrate nel corso della riuscitissima manifestazione, interpretata da tutti quanti (leggi dai giovanissimi rugbisti impegnati sul rettangolo di gioco e dai numerosi adulti assiepati a bordo campo) con il giusto spirito.

Non sono mancati i sorrisi e non è mancato un coinvolgente entusiasmo. Superfluo sottolineare come non si sia calcolata una classifica generale: nessuno ha tenuto il conteggio delle varie marcature.

È stata realmente una splendida festa dello sport, nella quale gli atleti amaranto hanno dimostrato le proprie indubbie qualità.

I ‘magnifici sette’ (ad onor del vero la rosa della LundaX Lions Amaranto under 6 è molto più ampia, ma nella circostanza si è dovuto far fronte a numerose assenze) sono in crescita.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin