Under 6 Livorno Rugby protagonista a Lucca

Rugby

11 Febbraio 2024

Livorno 11 febbraio 2024 – Under 6 Livorno Rugby protagonista a Lucca

Prosegue senza soste la crescita tecnica, e non solo tecnica, dei giovanissimi atleti under 6 dell’Unicusano Livorno Rugby.

In questa seconda domenica del mese di febbraio, la squadra biancoverde si è ritagliata un simpatico ruolo da protagonista nel raggruppamento (o ‘festival’ che dir si voglia) effettuato sul terreno ‘Bernardo Romei’ di Lucca.

Un evento affrontato da tutti i protagonisti con il giusto spirito ed il giusto slancio. Splendidi i sorrisi dei bambini in campo. E splendido il terzo tempo, consumato alle 12:45, al termine della parte (tra virgolette) ‘agonistica’.

Davvero divertenti gli incontri, ciascuno lungo 12 minuti, disputati tra le varie squadre al via. Oltre all’Unicusano Livorno Rugby, hanno partecipato, in un clima di vera amicizia, anche gli under 6 della Scintilla Pisa, della LundaX Lions Amaranto Livorno, del Bellaria Pontedera e del Sesto.

Soddisfatto delle risposte giunte in terra lucchese appare l’allenatore-educatore Stefano Marini, coadiuvato dagli accompagnatori Matteo Giuliano e Chiara Buonacquisto. I cinque atleti biancoverdi protagonisti sul ‘Romei’: Zeno Battagello, Edoardo Berti Maffei, Dario Giuliano, Tommaso Mariotti, Flavio Porzi.

