Home

Sport

Rugby

Under 7 Lions, splendidi protagonisti al torneo ‘I’m a Lion’

Rugby

3 Maggio 2023

Under 7 Lions, splendidi protagonisti al torneo ‘I’m a Lion’

Livorno 3 maggio 2023 – Under 7 Lions, splendidi protagonisti al torneo ‘I’m a Lion’

12 squadre (tre delle quali provienienti da fuori regione) hanno dato vita, nella mattinata di questo lunedì di festa, al torneo under 7 ‘I’m a Lion’, l’evento perfettamente organizzato dalla società LundaX Lions Amaranto Livorno che ha coinvolto anche le categorie under 15, 13, 11 e 9 e soprattutto ha richiamato all’interno del proprio splendido plesso ‘Emo Priami’ di Stagno oltre 2000 sportivi entusiasti.

Superfluo sottolineare come per l’evento riservato ai più piccoli (gli under 7, cioè con atleti nati negli anni 2016 e 2017; in campo anche alcuni bambini del 2018) la manifestazione sia stata impostata come ‘Festival’ e il numero delle mete messe a segno e incassate nell’arco delle numerose gare effettuate (in tutto ben 31; ciascuna partita è durata 6 minuti) abbia assunto un valore del tutto secondario.

Tutti vincitori. L’importante, per tutti quanti, è stato solo il puro divertimento.

Da questo punto di vista, missione compiuta.

I mille sorrisi dei protagonisti hanno (abbondantemente) ripagato gli sforzi profusi dagli organizzatori della kermesse.

I padroni di casa della LundaX Lions Amaranto, grazie ad una rosa particolarmente ampia, hanno presentato al via del torneo ben tre squadre: quella ‘Amaranto’, quella ‘Bianca’ e quella ‘Gialla’.

Ecco i nomi dei ‘leoncini’ ‘profeti in patria’, grandi protagonisti sul campo amico ‘Priami’ in questo memorabile lunedì:

Emilio Moretti, Eduard Mihai Pop, Giorgio Milianti, Libero Bongi, Liam Quarto, Alessandro Comparini; Giacomo Lembo, Giorgio Lorenzoni, Tommaso Augusti, Giorgio Madrigali; Leonardo Bertolini, Giorgio Pierini, Alessandro Angiolini, Jacopo Montauti, Francesco Petroni, Francesco Giachi; Massimo Bonifazi, Diego Landucci, Joele Ceselli, Massimo Pagnini, Ernesto Betti, Jacopo Bargellini.

Allenatori-educatori- accompagnatori: Giacomo Marchi, Ilaria Arrighi, Gaia Archibusacci, Lisa Sicilia, Rebecca Scardino e Biagio Lembo.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin