Under 7 Livorno Rugby protagonista nel torneo di Prato

18 Aprile 2023

Under 7 Livorno Rugby protagonista nel torneo di Prato

Livorno 18 aprile 2023

Una domenica intensa e memorabile per i giovanissimi rappresentanti delle realtà under dell’Unicusano Livorno Rugby.

A Prato (in concomitanza dell’evento societario ‘Città di Livorno’, svoltosi sul sintetico del ‘Maneo’ e riservato alla categoria degli under 13), gli under 7 biancoverdi si sono ritagliati un ruolo da protagonisti nel prestigioso torneo ‘Denti – Reali’. Giornata bella e soleggiata.

Fin dall’arrivo nella città laniera, tutti gli atleti presenti (si tratta di bambini nati negli anni 2016 e 2017) hanno mostrato tanta energia, allegria ed entusiasmo.

Un torneo vissuto da tutti quanti con lo spirito giusto, senza guardare la classifica generale, nè conteggiare le mete messe a segno e quelle incassate nel corso delle varie gare. Per la cronaca, cinque gli incontri per ciascuna squadra coinvolta.

L’Unicusano si è presentato con due rappresentative, volutamente ‘equilibrate’, dello stesso valore. Il risultato più importante è relativo al sano divertimento evidenziato da tutti quanti.

La società labronica intende ringraziare tutti i genitori e dirigenti accompagnatori e fotografi della squadra.

I bambini biancoverdi di scena a Prato:

Leonardo Ceccarini, Lorenzo Pierini, Ada De Leonibus, Sebastiano Perossini, Leonardo Menichetti, Gianmarco Pontrelli, Zeno Vitillo, Vittorio Cavallo, Lorenzo Topi, Marko Sula, Tommaso Strambi. Allenatrici-educatrici: Silvia Nocelli e Mariana Cimbala

