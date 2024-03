Home

Sport

Rugby

Under 8 lions, grande protagonista nel raggruppamento di Rosignano

Rugby

4 Marzo 2024

Under 8 lions, grande protagonista nel raggruppamento di Rosignano

Livorno 4 marzo 2024 – Under 8 lions, grande protagonista nel raggruppamento di Rosignano

Ancora un raggruppamento ricco di mete e di soddisfazioni per gli under 8 della LundaX Lions Amaranto: forse anche la spinta di Gianmarco Lucchesi, che mercoledì scorso ha incontrato anche questi giovanissimi atleti labronici nel loro quartier generale dell’‘Emo Priami’ di Stagno ha regalato a tutti quanti ulteriori stimoli. Lucchesi, come noto, è il tallonatore labronico classe 2000 del Benetton Treviso e della nazionale italiana ed è rugbisticamente nato e cresciuto nei Lions.

Quattro giorni dopo l’incontro con il campione azzurro, gli under 8 della LundaX Lions Amaranto, sotto la guida degli allenatori-educatori e dei dirigenti Marco Lorenzoni, Rebecca Scardino, Biagio Lembo, Lisa Sicilia e Stefano Anderlucci, si sono presentati con una rosa ampissima sul campo ‘Falchini’ di Rosignano Solvay.

Al raggruppamento, gli amaranto hanno presentato ben tre squadre.

Al via pure due formazioni del Cecina ed una mista Amatori Rosignano-Golfo Scarlino-Grosseto. Una bella festa dello sport, nella quale, sono usciti tutti vincitori: nessuno ha conteggiato le mete registrate nel corso dei tanti incontri disputati tra le sei formazioni.

Il lungo elenco degli under 8 amaranto grandi protagonisti in terra rosignanese:

Nora Puccinelli, Luigi Ascione, Giorgio Lorenzoni, Gregorio Nobile, Francesco Giachi, Jacopo Montauti, Massimo Bonifazi, Andrea Doveri, Mattia Cardini, Leonardo Bertolini, Giacomo Lembo, Emilio Moretti, Giorgio Madrigali, Lorenzo Bovani, Liam Quarto, Furio Camus, Giorgio Pierini, Francesco Anderlucci, Alessandro Volpini, Tommaso Augusti, Alessandro Angiolini, Matteo Romano, Diego Landucci.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin