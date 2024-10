Home

14 Ottobre 2024

Livorno 14 ottobre 2024 – Under 8 Livorno Rugby protagonista a Cecina

Tanto divertimento e tante mete hanno caratterizzato il primo raggruppamento stagionale degli under 8 dell’Unicusano Livorno Rugby.

Al ‘Castellani’ di Cecina, i bambini biancoverdi, classe 2017 e 2018, guidati dagli allenatori-educatori Antonio Papucci e Piero Chiesa – nella circostanza assente Stefano Marini – si sono simpaticamente confrontati, in un riuscitissimo raggruppamento, con tante formazioni di coetanei.

Contagiosi i sorrisi di questi piccoli-grandi rugbisti. Peraltro il gr,uppo under 8 dell’Unicusano è composto, in buona parte, da elementi del 2018, al primo anno nella categoria: per loro si è trattato di fatto di un esordio.

Belle, in terra cecinese, le partitelle giocate, in un clima di amicizia, ben lontano dalle tensioni tipiche di ‘gare senza appello’, ‘decisive per le sorti dell’intera annata’.

La stagione proseguirà con le classiche sedute da svolgere al proprio quartier generale del ‘Maneo’ e con tanti raggruppamenti – o concentramenti o festival che dir si voglia – da effettuare in giro per la Toscana, con l’organizzazione del Comitato Regionale della FIR.

Gli atleti dell’Unicusano under 8 grandi protagonisti – con due rappresentative – al ‘Castellani’:

Tommaso Alcantara, Giulio Battagello, Zeno Battagello, Niccolò Benetti, Enea Borrelli Dario Giuliano, Marco Antonio Iaffaldano, Tommaso Mariotti, Mattia Marradi, Lorenzo Pierini; Gianmarco Pontrelli, Leonardo Rosa, Tommaso Sbolci, Alberto Squarcini; Giorgio Squarcini, Edoardo Tosi.

