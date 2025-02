Home

Sport

Rugby

Under Lions, i risultati delle partite

Rugby

18 Febbraio 2025

Under Lions, i risultati delle partite

Livorno 18 febbraio 2025 Under Lions, i risultati delle partite

Al termine dell’articolo, le immagini dei protagonisti

Under 8 protagonista del raggruppamento effettuato sul campo amico Priami di Stagno

Questi gli atleti under 8 della LundaX Lions Amaranto, ritratti, da sinistra a destra, nella foto di squadra, scattata in occasione dello splendido raggruppamento – o concentramento o Festival che dir si voglia – svoltosi nel pomeriggio di questo terzo sabato del mese di febbraio sul rettangolo di gioco amico ‘Emo Priami’ di Stagno:

Francesco Anderlucci, Joele Ceselli, Diego Landucci, Dario Chiappe, Giacomo Lembo; Liam Quarto, Leonardo Bertolini, Thomas Mannig, Leonardo Bulgaron, Giorgio Pierini, Jacopo Montauti, Alessandro Angiolini; Alessandro Volpini, Jonas Buti, Jacopo Bargellini, Giorgio Madrigali, Tommaso Augusti.

I 17 rugbisti in questione, classe 2017 e 2018, sotto la guida degli instancabili allenatori-educatori Ilaria Arrighi, Biagio Lembo, Giacomo Marchi e Massimo Lodi – coadiuvati dai dirigenti Lisa Sicilia e Stefano Anderlucci -, hanno mostrato, in occasione di tale raggruppamento, qualità importanti per la categoria.

L’evento è stato caratterizzato, da parte di tutti i soggetti protagonisti, da tanti sorrisi e da tanto divertimento. L’ampia rosa a disposizione ha consentito agli allenatori-educatori amaranto di schierare ben tre squadre.

Al via della kermesse anche due compagini del Bellaria Pontedera ed una ciascuno degli Etruschi Livorno, del Cecina e del Cinghialipi. Un sabato pomeriggio memorabile. Un raggruppamento perfettamente organizzato dalla società di casa. L’annata, per gli under 8 della LundaX Lions Amaranto, è iniziata e si sta sviluppando sotto una bella stella.

Under 10 protagonista al raggruppamento di Uzzano

Per gli under 10 – categoria riservata ai nati negli anni 2015 e 2016 – della LundaX Lions Amaranto un sabato pomeriggio intenso, caratterizzato da tante mete e da tanto divertimento.

Nel raggruppamento – o concentramento che dir si voglia – previsto sul terreno ‘Corsaro’ di Uzzano, gli allenatori-educatori dei livornesi Davide Strazzullo, Marco Lorenzoni e Alessandro Landi hanno schierato, grazie all’ampia rosa a disposizione, due squadre distinte.

Al via dell’evento anche due formazioni del Sesto, una mista Valdinievole – Pistoia e una compagine dei Puma Bisenzio. I tecnici amaranto non nascondono la loro soddisfazione per il livello di gioco raggiunto.

La stagione per i ‘leoncini’ è iniziata e sta proseguendo sotto una bella stella. L’annata, al solito, sarà nobilitata, nella sua parte conclusiva, da vari tornei da giocare fuori regione.

Questi gli atleti labronici di scena a Uzzano:

Mattia Vitiello, Giulio Cipriani, Noah Calabrò, Giorgio Lorenzoni, Davide Bargellini, Mattia Cardini, Alessio Bagnoli; Giorgio Formichini, Lorenzo Bovani, Matteo Romano, Leon Quarto, Massimo Bonifazi, Thomas Varotto; Nico Leo, Alessio Dello Sbarba, Vito Zichi, Leonardo Geppetti, Andrea Sardi, Samuele Fraschetti, Giulio Guerrera, Eduard Pop.

Under 14 vittorioso a Pontedera

Nel campionato regionale under 14 non viene stilata una graduatoria generale, ma ogni singolo incontro viene comunque omologato con la classifica di giornata, applicando cioè il ben noto sistema del punteggio australe. Nello specifico, in questo terzo sabato del mese di febbraio, nella sfida giocata sul campo del Bellaria Pontedera, valida per il 14° turno del torneo toscano, la rappresentativa di categoria della LundaX Lions Amaranto, ha ottenuto il massimo, i fatidici cinque punti, frutto della vittoria condita dal bonus-attacco. I labronici allenati dal terzetto composto da Vittorio Abbiuso, Valerio Ubaldi e Michele Pelletti si sono imposti 12-28. Quattro – tutte trasformate – le mete ospiti, due – una sola trasformata – le mete dei pontederesi, che dunque non hanno colto punti in classifica (margine superiore alle sette lunghezze e niente bonus-attacco). Al di là dei dati statistici, l’aspetto saliente di questo pomeriggio trascorso nella città della Piaggio è, per i livornesi, relativo alla crescita di tutto il collettivo e di tutti gli elementi ruotati nel corso del match. Gli amaranto stanno migliorando la qualità del proprio rugby. La loro stagione è iniziata sotto una bella stella. Da sempre il club dei ‘Leoni’ cura con puntiglio il lavoro nel vivaio ed i risultati, a medio e a lungo termine, non mancano certamente. Questi i giocatori livornesi – classe 2011 e 2012 – protagonisti a Pontedera: Federico Abbiuso, Filippo Aldovardi, Diego Bartolini, Cesare Botti, Biagio Calloni, Gabriele Carta, Vittorio Ciaravolo, Elia De Giulli, Alessandro Della Santa, Gabriele Guerrera; Denis Landucci, Nicola Marchesini, Francesco Pellegrini, Francesco Prestinari, Ryan Romano, Daniele Serra, Elia Spagnoli, Diego Turchi, Gianluca Varamo.

Disco rosso per gli Under 16 alle porte di Modena

Non è sufficiente una prova generosa per evitare la sconfitta sul campo della capolista Highlanders Formigine.

Al termine di un match gradevole e ricco di sostanza, che ha confermato le qualità delle due squadre – pienamente meritate le prime due piazze che occupano -, gli emiliani padroni di casa si sono imposti 17-5.

Gli Highlanders, che hanno vinto ma non hanno colto il bonus attacco, salgono a quota 45, consolidando così il loro primato. I livornesi, che non hanno ottenuto punti-bonus, restano sul secondo gradino della classifica, con 33 punti in 10 gare.

L’incontro era valido per la seconda di ritorno del campionato interregionale ‘2’ del centro Italia, il torneo che vede al via le migliori sette squadre della macro-area Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria (erano otto, poi si è ritirato il Pesaro) non qualificate al girone èlite di categoria.

Per i labronici allenati da Emanuele Bertolini e Davide Mantovano una sconfitta a testa alta. A bersaglio, nelle fila ospiti, con una meta di buona fattura, l’estremo Karim Niang.

Lo schieramento utilizzato a Formigine:

Niang; Bellandi, Carminelli, Botti, Pannocchia; Montino (cap.), Bertolini T.; Cioli, Mazzei, Pannese; Fabozzi, Biagi; Fugi, Baldaccini, Maroni. Entrati anche: Ricci, Guidi, Archibusacci, Casalini L., Bandieri, Serafini, Agretti.

Successo per gli Under 18 Una gara di alti contenuti, ricca di emozioni e di mete. L’incontro tra le rappresentative under 18 della LundaX Lions Amaranto Livorno ed il Parma ‘2’, giocato domenica al ‘Priami’ di Stagno, sotto un gradevole sole, valido per la quarta giornata del girone 2 del centro Italia di categoria (il raggruppamento che vede impegnate le migliori otto formazioni della maxi-area Toscana, Umbria, Emilia-Romagna e Marche non impegnate nel campionato èlite), si è chiuso con la meritata affermazione dei padroni di casa 43-32. Entrambe le squadre hanno realizzato sei mete e dunque si sono assicurate il bonus-attacco. I cinque punti ottenuti consentono ai livornesi guidati dal terzetto di allenatori Francesco Consani, Alessandro Brondi e Omar Tichetti di conservare la quarta piazza – sempre in coabitazione con il Modena – e di accorciare le distanze dalla vetta, dove ora figura, solitaria, la squadra dei Lyons Piacenza, l’unica compagine che finora in questo torneo ha sempre vinto. Questa la situazione in graduatoria: Lyons Piacenza 18 p.; Bologna e Pesaro 14; Modena e LundaX Lions Amaranto Livorno 12; Scandicci 5; Fano 4; Parma ‘2’ 1. Le mete amaranto portano la firma di Giusti, Bianucci, Meini, Pellegrini, Gabbriellini e Consani, con Giudici autore di 13 punti di piede (un piazzato e cinque trasformazioni). Questi, in ordine alfabetico, i ragazzi a referto nel match con il Parma ‘2’: Bianucci, Bani, Contini, Consani N., De Chirico, Davini L., Del Nista, Fabbri, Giusti, Giudici, Gabbriellini, Manguso, Massagli, Meini, Munafò, Mariotti, Pavesi, Palmerini, Pellegrini; Perciavalle, Strumi, Torrini. Dopo il turno di riposo previsto per domenica prossima, la LundaX Lions Amaranto renderà visita, il 2 marzo, al Bologna.

Under Lions, i risultati delle partite