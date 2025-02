Home

18 Febbraio 2025

Livorno 18 febbraio 2025 Under Livorno Rugby, i risultati delle partite

Al termine dell’articolo, le immagini dei protagonisti

Under 8 protagonista al Coiano di Prato

Sotto un gradevole sole, gli under 8 dell’Unicusano Livorno Rugby si sono ritagliati un ruolo da protagonisti nel raggruppamento – o concentramento o Festival che dir si voglia – svoltosi nella mattinata di domenica 16 sul campo di Coiano, a Prato.

Al via dell’evento, oltre ai biancoverdi – presenti con due squadre -, tre rappresentative dei padroni di casa del Gispi Prato, due del Sesto, una del Cecina ed una mista Crete – Valdelsa. Sono stati organizzati due gironi: uno di livello avanzato, con quattro compagini, ed uno con le altre cinque formazioni. Ogni incontro è durato 10 minuti.

Una kermesse caratterizzata dal divertimento e dai sorrisi. Nella categoria under 8 sono attivi giovanissimi rugbisti nati negli anni 2017 e 2018. Nella circostanza, date le numerose defezioni, dettate dall’influenza, l’Unicusano si è presentato all’appuntamento con pochi elementi (11 in tutto).

Questi gli atleti a disposizione degli allenatori – educatori Stefano Marini e Antonio Papucci in terra laniera:

Zeno Battagello, Niccolò Benetti, Marco Antonio Iaffaldano, Tommaso Mariotti, Lorenzo Pierini, Gianmarco Pontrelli, Leonardo Rosa, Martino Schiavi, Alberto Squarcini, Giorgio Squarcini, Eva Tellini. Commento di Marini: “È stata la prima giornata organizzata per competenze, e i bambini hanno reagito molto bene facendo un’ottima prestazione con entrambe le squadre che abbiamo allestito. Nonostante fossimo a ranghi ridotti, ho visto un grande impegno e tornare i bambini sui livelli molto buoni”.

Under 10 protagonista a Cecina

Per gli under 10 dell’Unicusano Livorno Rugby una domenica particolarmente intensa, vissuta dapprima da attori e poi da spettatori. I giovanissimi biancoverdi, classe 2015 e 2016, nel corso della mattinata, sono stati protagonisti di un raggruppamento (o concentramento che dir si voglia) al ‘Castellani’ di Cecina.

Poi, nel primo pomeriggio, il gruppo si è spostato al ‘Carlo Montano’, per assistere al confronto casalingo della prima squadra dell’Unicusano, all’impegno di A vinto contro il Romagna 49-26.

Al ‘Castellani’, oltre alla rappresentativa biancoverde ed oltre ai padroni di casa del Cecina, al via anche la mista Lucca – Etruschi Livorno e la mista Piombino – Rufus San Vincenzo.

I giocatori dell’Unicusano in evidenza a Cecina:

Giorgio D’Ammando, Gregorio La Terza, Emanuele Lazzarini, Leonardo Menichetti, Sebastiano Perossini, Marko Sula, Giacomo Zanni.

Nell’occasione, a causa dell’influenza, pochi gli atleti a disposizione degli allenatori-educatori Daniele Aspromonti, Federica Muzi, Rocco Montanaro e Luigi Freschi.

Il gradevole sole e le temperature superiori alle medie del periodo hanno caratterizzato l’evento, nel quale i biancoverdi hanno palesato notevoli passi in avanti. Bellissima l’accoglienza del Cecina.

Dopo il classico girone all’italiana, si è disputata una partita con giocatori divisi per età e mescolati con casacche colorate, per un formula già adottata nelle precedenti uscite. Socializzazione, confronto e tanto divertimento in una domenica memorabile.

L’under 14 perde con il Tirreno, ma ottiene il cosiddetto ‘bonus-difesa’

Nel campionato regionale under 14 non viene stilata una graduatoria generale, ma ogni singolo incontro viene comunque omologato con la classifica di giornata, applicando cioè il ben noto sistema del punteggio australe.

Nello specifico, in questo terzo sabato del mese di febbraio, nella sfida valida per il 14° turno del torneo toscano, la rappresentativa di categoria dell’Unicusano Livorno Rugby, pur perdendo, ha ottenuto un punto, il cosiddetto ‘bonus-difesa’.

La formazione biancoverde, guidata dagli allenatori Matteo Carrai, Diego Rolla e Diego Ianda, sul campo amico ‘Carlo Montano’, ha ceduto, al termine di un match all’insegna dell’equilibrio, 21-24, contro i coetanei del Tirreno.

Tre mete per i padroni di casa, quattro per gli ospiti, che dunque, oltre ai quattro punti del successo, hanno conquistato anche il bonus-attacco.

Al pari della categoria under 16, anche tra gli under 14 l’Unicusano svolge ruolo di tutor nei confronti dell’Elba.

È stato un ‘derby marittimo’, visto che il Tirreno raccoglie le forze di varie realtà della parte meridionale (isole escluse) della provincia di Livorno.

I biancoverdi sono in crescita: contro il Tirreno hanno giocato un match ricco di spessore. Ben vengano queste partite al cospetto di avversari validi, molto più utili di incontri morbidi nei quali, con un filo di gas, si vanno a realizzare numerose mete. Da sempre la realtà del Livorno Rugby cura con puntiglio il lavoro del proprio settore giovanile. E i risultati, a medio e soprattutto a lungo termine, non mancano.

I giocatori biancoverdi, classe 2011 e 2012, protagonisti nel bel ‘derby della provincia’:

Federico Napoli, Marco Fazio, Lorenzo Garzelli, Tommaso Del Vivo, Ryan Rosini, Mattia Battagello; Valerio Donati, Guido Chiesa, Lorenzo Danza, Ettore Carrara, Manuel Mazzotta Giorgio Campora; Carlo Rosini Claudio Benedetti Gioele Gattulli Zeno Catola, Pietro Marini, Matteo Del Gratta, Gioele Sula, Filippo Tani, Simone Fra.

