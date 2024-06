Home

UNEP tribunale di Livorno, i lavoratori proclamano lo stato di agitazione: “Personale insufficiente, situazione diventata ingestibile”

4 Giugno 2024

UNEP tribunale di Livorno, i lavoratori proclamano lo stato di agitazione: “Personale insufficiente, situazione diventata ingestibile”

Livorno 4 giugno 2024 – UNEP tribunale di Livorno, i lavoratori proclamano lo stato di agitazione: “Personale insufficiente, situazione diventata ingestibile”

Ieri lunedì 3 giugno si è svolta l’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dell’UNEP (Ufficio notifiche esecuzioni e protesti) del tribunale di Livorno insieme alle organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uilpa, Confintesa e Unsa.

In assemblea lavoratrici e lavoratori hanno espresso il disagio e le difficoltà di lavorare nelle condizioni attuali. L’UNEP di Livorno ha infatti una pianta organica che prevede 43 dipendenti ma attualmente ne sono in servizio 14 (di cui 2 assenti da lungo tempo per malattia).

Una situazione che crea enormi difficoltà allo svolgimento di tutte le attività istituzionali in capo a questo ufficio.

Le dipendenti ed i dipendenti hanno negli anni, nonostante la diminuzione del personale, continuato a farsi carico con senso di responsabilità del lavoro dell’ufficio, adattandosi alle situazioni e senza tener conto dell’orario di lavoro. Oggi la situazione è diventata ingestibile e il senso di responsabilità non basta più.

È pertanto diventata improrogabile la necessita di trovare ogni soluzione possibile per implementare il personale tramite comandi o trasferimenti da altri enti, dando corso agli interpelli per il personale del Ministero. Se ciò non fosse possibile diventa necessario ridurre orari e giorni di sportello e limitare il numero di atti ricevibili.

I lavoratori, per quanto sopra esposto, hanno proclamato lo stato di agitazione.

Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uilpa, Confintesa e Unsa