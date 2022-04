Home

UNESCO Jazz Day, a Stagno Nicola Carrai in concerto con STICK SOLO

17 Aprile 2022

Livorno 16 aprile 2022

Prosegue il programma di appuntamenti della decima edizione della JAM Jazz Appreciation Month Livorno Aprile 2022, a cura del Comitato UNESCO Jazz Day Livorno fondato nel 2011, composto da Andrea Pellegrini, Chiara Carboni e Maurizio Mini, il cui Presidente Onorario è Gian Franco Reverberi.

Martedì 19 aprile, ore 18.00

Studio fotografico f22 – di Elisa Heusch e Michel Guillet,

Stagno Collesalvetti (Li) – via S.S. Aurelia, 134, p.2, int. 30,

info Elisa Heusch 3407314137

STICK SOLO

Concerto di

Nicola Carrai

Ingresso libero



Martedì 19 aprile alle ore 18.00 nello Studio fotografico f22 – di Elisa Heusch e Michel Guillet, in via S.S. Aurelia, 134, p.2, int. 30, Stagno, Collesalvetti (Li), Nicola Carrai in concerto con STICK SOLO. Ingresso libero.

Nicola Carrai, imprenditore, musicista per passione, inizia lo studio della chitarra all’età di sei anni; a 18 suona il basso elettrico in una rock band per molti anni poi si avvicina al Jazz e, spinto da una irrefrenabile curiosità, negli anni 2000 inizia a suonare il suo strumento attuale, il “Chapman Stick” o più semplicemente “Stick”. Lo Stick è uno strumento a corde, inconsueto e sconosciuto ai più, che nasce negli anni ’70 a Los Angeles. Creato dal chitarrista Emmett Chapman si suona utilizzando la tecnica “tapping” cioè suonando (tamburellando) le corde con entrambe le mani senza pizzicarle. Lo strumento possiede sonorità che variano da quelle del contrabbasso a quelle della chitarra con un timbro caldo e dolce. Il repertorio va dal Jazz più facile all’orecchio ai brani più conosciuti di Bossa Nova.

INFO: Studio fotografico f22, Elisa Heusch 3407314137

