Ungherese in spiaggia “a caccia di bambini” con lo smartphone, denunciato per pedopornografia

31 Luglio 2022

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno) 31 luglio 2022

Colto sul fatto da alcuni attenti genitori che, un pomeriggio di qualche giorno fa, si trovavano insieme ai loro figli su una spiaggia elbana molto affollata, come di consueto in questo periodo.

Hanno notato un uomo in spiaggia che, come un normale bagnante, asciugamano in spalla e con il suo smartphone in mano, scattava apparentemente foto al bellissimo mare dell’isola, ma in realtà così non era.

Alcuni bagnanti, che nei giorni scorsi avevano già notato l’uomo muoversi in atteggiamenti sospetti sulla spiaggia, lo hanno osservato attentamente, cogliendolo sul fatto mentre fotografava di nascosto una bambina di pochi anni in costume, che era insieme alla sua famiglia inconsapevolmente vicino a lui.

È scattata così la chiamata al 112 da parte dei genitori della bambina.

Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Portoferraio in servizio perlustrativo lungo le località più affollate dell’Elba.

Prima che, il sospetto potesse fuggire, gli uomini dell’Arma lo hanno bloccato ancora in spiaggia.

Raccolte alcune immediate testimonianze, i militari hanno portato subito via l’uomo, conducendolo poi in caserma per ulteriori accertamenti.

Durante la perquisizione presso la camera d’albergo dove era alloggiato, i Carabinieri hanno rinvenuto un tablet nella disponibilità dell’uomo.

Le memorie di tablet e telefono contenevano al loro interno numerose immagini di bambini in spiaggia, scattate nei giorni precedenti

I bambini erano ritratti a volte in costume e a volte anche nudi.

L’uomo è un cittadino ungherese di 57 anni; su di lui ora pende una denuncia presso la Procura della Repubblica di Livorno per il reato di detenzione di materiale pedopornografico. (Il reato prevede la pena della reclusione in carcere fino a tre anni)

Dopo la denuncia il 57enne ungherese è stato riconsegnato al responsabile del gruppo viaggio per l’immediato rimpatrio

I Carabinieri della Compagnia di Portoferraio invitano tutti a segnalare tempestivamente al Numero Unico di Emergenza “112” qualsiasi atteggiamento sospetto di persone notate sulle spiagge dell’Elba.

