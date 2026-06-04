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Cronaca

“Uniamoci con lo skate – Rari ma mai soli” festa al Parco Baden Powell

Cronaca

4 Giugno 2026

“Uniamoci con lo skate – Rari ma mai soli” festa al Parco Baden Powell

Livorno 5 giugno 2026 “Uniamoci con lo skate – Rari ma mai soli” festa al Parco Baden Powell

Si svolgerà nella mattinata di sabato 6 giugno (dalle ore 10 alle ore 14) presso lo Skatepark all’interno del Parco Baden Powell di via Fratelli Gigli nel quartiere Corea, l’evento sportivo e sociale “Rari ma mai soli – Uniamoci con lo Skate”.

L’iniziativa è organizzata dall’Asd Kiss the Rail scuola di skateboard in collaborazione con Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare.

Sono attesi un centinaio di bambini con le loro famiglie. A sfidarsi nelle varie discipline dello skate saranno allieve ed allievi tesserati, ma l’evento è aperto a tutti e può rappresentare per bambini e ragazzi un’occasione per avvicinarsi a questa disciplina, e per passare una bella mattinata tra giochi e divertimento.

“In occasione della festa finale della scuola di skate – spiega Elena Angerame di Kiss the Rail – abbiamo voluto aprire l’evento ai “pazienti rari” rappresentati dall’associazione Uniamo, perché lo sport unisce tutti, abbatte le barriere e crea benessere psicofisico. Ciò avviene anche grazie alla presenza di strutture adeguate e Livorno con il suo skatepark in Corea permette l’accesso a qualsiasi invalidità, sia nell’area skate sia ai giochi presenti nel parco. Lo skateboard rappresenta da sempre “la strada”, il luogo di incontro e di scambio culturale e artistico dei giovani e delle realtà urbane. Non è solo uno sport, ma anche uno stile di vita, una cultura che ha radici molto profonde nelle comunità urbane di tutto il mondo. In questa occasione si terrà una competizione tra piccoli e grandi skater, una battle a colpi di trick adatta a tutti i livelli, sfide sulle rampe, jump e rail, ed una colazione merenda”.

“L’Associazione Uniamo – spiega la rappresentante Giulia Ferretti – dal 1999 si occupa di tutelare i diritti di pazienti, familiari e caregiver. Quest’anno, durante il Mese delle malattie rare, ha portato all’attenzione del Parlamento italiano ed europeo il programma Equità 2030 che ha l’obiettivo di garantire equo accesso a cure, diagnosi e ricerca, cercando di livellare le disuguaglianze sanitarie regionali. Abbiamo scelto di divulgare questo messaggio tramite lo sport perché lo sport è da sempre un campo neutro dove le barriere personali vengono abbassate e le sfide contribuiscono a creare anche benessere psicofisico. Per un bambino con malattia rara lo sport può essere un’occasione per uscire dalla propria routine fatta spesso di ospedalizzazioni, visite, fisioterapia”.

Questo il programma della Festa di sabato 6 giugno al Parco Baden Powell:

ore 10-10 30 saluti, colazione, free skate;

ore 11 intervento Giulia Ferretti ambassador di Uniamo;

Presentazione delle altre associazioni ospitate, Parent project, Insieme per costruire;

ore11.30 contest e giochi organizzati, tra cui laboratorio creativo per creare assieme il cartellone della giornata, torneo di bocce per tutti;

ore 12.30-13.30 free skate in park e free play nel parco;

ore 13 pranzo al sacco;

ore 14 saluti finali.

Contatti: asdkisstherail@gmail.com

Tag Instagram @asdkisstherail