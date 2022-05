Home

Cronaca

Unicoop: dona la spesa, una solidarietà da 50 tonnellate

Cronaca

18 Maggio 2022

Unicoop: dona la spesa, una solidarietà da 50 tonnellate

Livorno 18 maggio 2022

Sono circa 50 le tonnellate di cibo e prodotti per l’igiene personale e la casa raccolte sabato 14 maggio in 94 supermercati Unicoop Tirreno in Toscana, Lazio e Umbria grazie a “Dona la spesa”, la colletta alimentare che per il 15° anno ha coinvolto oltre mille soci dei comitati soci locali , tanti dipendenti e 150 tra onlus e associazioni territoriali.

I prodotti sono stati consegnati alle associazioni territoriali che, a loro volta, li distribuiranno alle persone e li useranno per le mense, le case famiglia e gli empori della solidarietà da loro gestiti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin