Unicoop Tirreno: 25 aprile e 1° maggio supermercati chiusi per scelta

22 Aprile 2022

Livorno 22 aprile 2022

CHIUSI PER SCELTA

Tutti i 96 supermercati di Unicoop Tirreno in Toscana, Lazio e Umbria saranno chiusi nelle intere giornate del 25 aprile e del 1° maggio

La Cooperativa con sede a Piombino (LI) presente con 96 supermercati; 3.500 dipendenti e 500mila soci in Toscana; Lazio e Umbria ha scelto di chiudere tutti i punti vendita per osservare la Festa di Liberazione lunedì 25 aprile e la Festa dei Lavoratori domenica 1° maggio.

Marco Lami, presidente di Unicoop Tirreno dichiara:

“Rispettare queste festività significa per noi ribadire l’attualità del valore della resistenza e del valore del lavoro e indurre un momento di riflessione in due giornate così importanti per la storia del nostro Paese”

