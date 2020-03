Home

4 marzo 2020

Unicoop Tirreno “green”: un nuovo socio, un nuovo albero

Unicoop Tirreno pianterà un albero per ogni nuovo socio minore di 30 anni

Da oggi a settembre 2020 previsti 3.000 alberi in Toscana e nel Lazio

Livorno 4 marzo 2020 – “Un nuovo socio, un nuovo albero” è la campagna di Unicoop Tirreno rivolta ai giovani che porterà a piantare circa 3 mila alberi in due regioni. Fino al 30 settembre 2020 la Cooperativa pianterà un albero per ogni persona di età inferiore ai 30 anni che presenta domanda di adesione a socio. I nuovi soci under 30 riceveranno anche buoni spesa per un valore totale di 30 euro, da spendere in prodotti della linea biologica ed ecologica Vivi Verde Coop. I tremila alberi stimati saranno piantati in quattro aree urbane, due in Toscana e due nel Lazio, con la collaborazione di AzzeroCO2, una società partecipata da Legambiente e Kyoto Club. Il progetto prevede anche la manutenzione degli alberi per i primi due anni, in modo da assicurare un maggiore attecchimento delle piante.

“L’ambiente, uno dei temi su cui la Cooperativa è maggiormente impegnata, e non da ora; i giovani, a cui la Cooperativa è destinata, perché il suo patrimonio etico, economico, di competenze deve restare a disposizione della comunità anche domani. Ecco che, in occasione di un appuntamento importante della nostra storia lanciamo una nuova campagna che è anche un atto di cura per il nostro pianeta” – Massimo Favilli, Direttore soci e comunicazione Unicoop Tirreno.