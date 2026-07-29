Home

Sport

Rugby

Unicusano Livorno Rugby, ufficiale il girone di Serie A1: al via una stagione tra conferme, giovani e ambizioni

Rugby

29 Luglio 2026

Unicusano Livorno Rugby, ufficiale il girone di Serie A1: al via una stagione tra conferme, giovani e ambizioni

Livorno 29 luglio 2026 Unicusano Livorno Rugby, ufficiale il girone di Serie A1: al via una stagione tra conferme, giovani e ambizioni

L’Unicusano Livorno Rugby conosce le avversarie che affronterà nel campionato di Serie A1 2026/2027. La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato la composizione dei gironi dei campionati di A Élite, Serie A e Serie B, confermando anche per questa stagione la suddivisione della Serie A in quattro raggruppamenti.

Le dodici migliori squadre del panorama nazionale daranno vita al girone unico di Serie A1, mentre le altre formazioni saranno distribuite nei tre gironi territoriali di A2. Rispetto alla passata stagione, ogni raggruppamento sarà composto da dodici squadre.

Nel girone dell’Unicusano Livorno saranno presenti Calvisano, Cus Torino, Avezzano, Capitolina Roma, Valsugana Padova, VII Rugby Torino, Parma, Cavalieri Prato/Sesto, Piacenza Club, Pesaro e Alghero, oltre naturalmente alla formazione biancoverde.

Rispetto allo scorso campionato non ci saranno Parabiago, promosso in A Élite, né Verona e Petrarca Padova Cadetta, che hanno rinunciato a partecipare alla categoria.

Sulla carta, il Cus Torino si presenta ancora tra le principali candidate alla lotta per il vertice, mentre Avezzano e Valsugana Padova sembrano aver ulteriormente rafforzato le proprie ambizioni. Attenzione anche alle neopromosse Parma e Cavalieri Prato/Sesto e alle ripescate Piacenza Club, Pesaro e Alghero, chiamate a confermarsi in una categoria che si annuncia ancora una volta di alto livello.

In casa Unicusano Livorno l’obiettivo resta quello di affrontare ogni partita cercando di imporre il proprio gioco, senza farsi condizionare dalla classifica. La società punta infatti a proseguire il percorso di crescita del gruppo, valorizzando il proprio vivaio e inserendo progressivamente nuovi giovani nella prima squadra.

Tra le novità della stagione ci sarà infatti l’ingresso definitivo nel roster dei ragazzi classe 2007, già protagonisti nella scorsa annata tra la Serie A1 e il campionato Élite Under 18, concluso con uno storico terzo posto a livello nazionale.

Ad accompagnare la crescita dei giovani saranno ancora una volta i giocatori più esperti del gruppo, tra cui Tangredi, Del Bono, Mannelli, Mbandà, Gragnani e Nannoni, chiamati a mettere la propria esperienza al servizio della squadra.

Il campionato prenderà il via il 18 ottobre e si svilupperà nell’arco di 22 giornate. Al termine della regular season, le prime tre classificate della Serie A1, insieme alla migliore squadra proveniente dai tre gironi di A2, accederanno ai playoff che metteranno in palio un posto nella prossima Serie A Élite.