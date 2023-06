Home

Un'immagine per la storia: I Moll Flanders chiamano i livornesi a essere parte del loro vinile

6 Giugno 2023

Un’immagine per la storia: I Moll Flanders chiamano i livornesi a essere parte del loro vinile

La scalinata di Antignano diventa un'icona rock: Unisciti alla foto per essere protagonista nel vinile

Livorno 6 giugno 2023 – Un’immagine per la storia: I Moll Flanders chiamano i livornesi a essere parte del loro vinile

Giovedì 22 giugno alle 19.00 tutti sono invitati presso la scalinata di Antignano a Livorno un happening aperto per essere protagonisti in una fotografia che andrà all’interno di un lavoro discografico formato vinile e penna usb di una band livornese rock; i MOLL FLANDERS

Il lavoro discografico è curato e realizzato dallo studio MUSIC NET del maestro Fulvio Pietramala

La band che si è esibita in passato recente in molte locations importanti dal HALF MOON di Londra alla CLAQUE di Genova ad altri locali molto importanti è capitanata dalla voce straordinaria di Emanuela Abate in arte Ellis Red di Genova. Alla chitarra il bravissimo Alessandro De Fusco , al basso Matteo Niccolini e alla batteria Ciantelli Piero tutti musicisti livornesi.

Molti sono i musicisti che hanno collaborato con la band per la realizzazione di questo lungo lavoro.

Il gruppo si proclama band del popolo e per questo richiede a raccolta per uno scatto che resterà per sempre in un lavoro discografico umile ma che ha richiesto quasi un anno di lavoro ,

Tutti coloro che vorranno partecipare e fermare il tempo per un attimo sono invitati in modo libero e gratuito .

Lo scatto sarà realizzato dal fotografo ANDREA DANI coadiuvato dal bravissimo fotografo DE MARTINO FRANCESCO

Il vinile sarà presentato nel mese di ottobre presso l’hotel Palazzo di Livorno in una grande festa aperta a tutti.

La scalinata di Antignano presenta il posto ideale per fare uno scatto di gruppo grazie agli ampi gradoni . Inoltre, da tempo grazie dl mare dei ricordi rappresenta un luogo importante per lo spirito e per il ricordo .

Tutti coloro che vorranno fare parte dello scatto potranno venire liberamente con vestiti a gusto personale

La band ha fatto sapere che all’interno del lavoro discografico ci saranno sei brani inediti dei quali due in lingua italiana e quattro in lingua inglese e per la registrazione hanno partecipato dei musicisti di valore proveniente da tutta Italia. I brani saranno poi accompagnati nei prossimi mesi da videoclip.

Linkedin