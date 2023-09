Home

“Uniti contro la violenza di genere”, FI: “creare un fronte unico contro tale problematica”

28 Settembre 2023

Tenerini – Amato – Naldini (FI): uniti contro la violenza di genere

No proclami fuorvianti del PD, occorre trovare temi e soluzioni ed è importante creare un fronte unico contro tale problematica.

Livorno 28 settembre 2023

“Alla Festa dell’Unita di Salviano, l’On. Boldrini narra di un Governo Meloni lontano dalla lotta alla violenza di Genere. Dichiarazioni fuorvianti, pretestuose e che non corrispondono al vero.

Attacchi strumentali in particolare quando afferma che per il Governo il problema non esiste e che la Meloni non fa il bene delle altre donne. Siamo perplessi per come la Boldrini affronta la violenza di genere.

Le proposte sull’argomento hanno sempre avuto un assenso bipartisan.

Riteniamo che la questione meriti maggiore rigore nell’essere affrontata, portando avanti temi e soluzioni, senza falsi proclami da campagna elettorale”.

Lo dichiarano la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, la coordinatrice di Fi di Livorno Elisa Amato e la responsabile provinciale di Azzurro Donna Livorno Roberta Naldini, che ci tengono a sottolineare:

“L’impegno di Forza Italia contro la violenza sulle donne è sempre stato massimo, come l’attenzione dedicata al tema dal Presidente Berlusconi.

Molte le proposte varate in questi anni:

la creazione del numero d’emergenza 1522, l’istituzione del reato di Stalking e la ratifica della Convenzione di Istanbul

.Quella che desideriamo evidenziare è però l’ultima in ordine di tempo, presentata dalla Coordinatrice Nazionale di Azzurro Donna, l’On.Catia Polidori.

Tale proposta prevede la creazione dell’innovativa App “Mai Sole”, un strumento che sfrutta l’innovazione tecnologica per mandare richieste di aiuto urgenti e l’istituzione di un supporto telefonico gratuito aperto 24 ore su 24 per prevenire episodi di violenza sulle donne e facilitare le richieste di aiuto e le denunce agli aggressori”.

Sulla violenza di genere riteniamo, come afferma Catia Polidori, che la parola chiave è “tempestività”, considerato che è un tema ricorrente e quotidiano al quale non dobbiamo abituarci.

Infine è importante evidenziare che vittime sono non solo le donne ma anche i figli, troppo spesso testimoni degli atti di violenza nei confronti della madre, con gravissime conseguenze sul loro sviluppo psicologico ed emotivo”.

