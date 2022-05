Home

#UnitiperilMare, volontari puliscono la spiaggia dei Tre Ponti (Foto e video)

9 Maggio 2022

Livorno 9 maggio 2022

Pulizia della spiaggia dei Tre Ponti, circa 300 volontari per il nostro mare.

Si è svolta domenica 8 maggio la pulizia della spiaggia dei Tre Ponti, da plastica e cicche

L’iniziativa #UnitiperilMare, è stata organizzata da Sons Of The Ocean in collaborazione con Grande Giove, Unicoop Tirreno, Decatlhon, Aamps e Comune di Livorno ed il coinvolgimento di realtà cittadine come ANPANA OdV, Cral Vitesco, Centro surf 3 Ponti Livorno, Wwf Livorno, Reset Livorno, AcchiappaRifiuti ODV, Asd kiss the rail, Leo Club Livorno, Associazione Costiera Calafuria, Sea Shepherd Italia Onlus

Alcuni istanti dell’iniziativa





