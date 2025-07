Home

18 Luglio 2025

Elba (Livorno) 18 luglio 2025 “ Universo Elba: caratteristiche e bisogni del terzo settore elbano”: la prima indagine completa sul mondo del volontariato elbano La pubblicazione approfondisce per la prima volta struttura, necessità e ambizioni del terzo settore elbano

“Universo Elba: caratteristiche e bisogni del terzo settore elbano” è la nuova pubblicazione della collana Quaderni di Cesvot, promossa da Cesvot e CSVnet, con la collaborazione di Fondazione Isola d’Elba, frutto della ricerca a cura di Irene Psaroudakis, Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa e Moreno Toigo, Simurg Ricerche. Si tratta della prima indagine sistematica condotta sul mondo del volontariato elbano, che restituisce una fotografia approfondita e articolata dell’identità, delle strutture, delle criticità e delle potenzialità delle organizzazioni attive sull’isola. La pubblicazione inaugura inoltre la collaborazione editoriale con CSVnet volta a promuovere il volontariato e a sostenere la produzione culturale e di ricerca.

L’indagine ha restituito per la prima volta un quadro completo, aggiornato e approfondito del sistema dell’associazionismo locale, evidenziando tanto le potenzialità quanto le criticità di un contesto unico nel suo genere. La partecipazione attiva di numerose associazioni ha permesso di fare chiarezza sulla composizione del volontariato elbano, individuando sia le realtà attive che quelle inattive, e sistematizzando le informazioni sul loro funzionamento.

In apertura la pubblicazione raccoglie i saluti istituzionali e le motivazioni della ricerca, a cura di Luigi Paccosi, presidente Cesvot, Patrizia Lupi, direttrice Fondazione Isola d’Elba e Alessandro Seminati, direttore CSVnet.

Il volontariato elbano si contraddistingue per una forte identità territoriale e un impegno solido nella promozione della socialità e del benessere collettivo. Tuttavia, emerge una certa frammentazione del tessuto associativo, spesso orientato ad agire in modo individualistico, con una scarsa propensione al lavoro in rete e a collaborazioni strutturate con altri soggetti del terzo settore e con le istituzioni pubbliche. Le organizzazioni mostrano stabilità nelle attività e nei valori di riferimento, anche in un contesto stagionale come quello elbano, ma faticano a interpretare il turismo come un’occasione per rinnovare la propria offerta e aumentare il proprio impatto.

Un altro dato significativo riguarda la scarsa partecipazione giovanile: sebbene le associazioni siano consapevoli della necessità di coinvolgere le nuove generazioni, mancano strategie efficaci per intercettarne bisogni, linguaggi e interessi. Il volontariato elbano appare così caratterizzato da una cultura organizzativa ancora tradizionale, poco aperta all’innovazione tecnologica, alla progettazione partecipata e a una comunicazione più dinamica e inclusiva.

Le criticità emerse riflettono in parte le conseguenze dell’insularità, che contribuisce a una condizione di isolamento sociale, aggravata dalla carenza di spazi e occasioni di aggregazione, soprattutto per i più giovani.

È proprio in questa dimensione che il volontariato può ritrovare una nuova centralità, diventando motore di coesione sociale e attivatore di comunità. Per farlo, è però necessario un cambio di passo: un rafforzamento delle competenze, una maggiore apertura al cambiamento e l’attivazione di percorsi condivisi, anche con il supporto di soggetti terzi, capaci di facilitare il dialogo, la formazione e la progettazione comune.

Il report approfondisce inoltre il rapporto tra giovani e territorio, con un focus conclusivo a cura di Pietro Gentili, portavoce del Forum Giovanile dell’Elba, mettendo in luce un forte senso di identità elbana tra i giovani, ma anche una diffusa sfiducia nelle possibilità di costruirsi un futuro sull’isola. Solo una piccola parte desidera restare, a meno che non vi siano maggiori opportunità economiche e professionali. Questa disillusione è alimentata dalla scarsa diversificazione economica, fortemente dipendente dal turismo, e da una narrazione rassegnata che ostacola l’iniziativa giovanile.

Nonostante i giovani siano spesso destinatari delle attività associative, la loro partecipazione attiva al volontariato è ancora bassa, anche a causa della migrazione per studio o lavoro e della visione riduttiva del volontariato, spesso associata solo al soccorso sanitario. Solo una parte delle associazioni mette in atto strategie specifiche per attrarre nuove generazioni.

Per invertire questa tendenza, è necessario un impegno condiviso tra enti del terzo settore, istituzioni e scuole, che sappia promuovere un’immagine più moderna, inclusiva e motivante del volontariato. L’identità elbana e la vitalità del tessuto associativo possono rappresentare risorse fondamentali per costruire nuove prospettive di crescita, a partire da un ascolto reale dei bisogni e da politiche mirate al coinvolgimento attivo delle giovani generazioni.

Il Quaderno è scaricabile gratuitamente in formato pdf a questo link, previa registrazione all’area riservata MyCesvot.

