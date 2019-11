Home

29 novembre 2019

“Uno sguardo sul quartiere Pontino San Marco”, Le iniziative di oggi e domani

Livorno 29 novembre 2019 – Pontino in festa questo fine settimana. Sabato 30 p.v. l’associazione Comitato Pontino San Marco inaugura un cartello turistico informativo con descrizione storico culturale del quartiere e relativa mappa. L’area interessata dall’intervento è lo spazio verde situato sugli Scali del Pontino. Si tratta di un’area di alto valore paesaggistico e culturale per l’affaccio sul Fosso Reale e sulla Fortezza Nuova e l’adiacenza con lo storico ponte che dà il nome a tutto il rione, il “Pontino”. Luogo vivo e della memoria collettiva, l’area è da sempre molto frequentata dagli abitanti che ne hanno coniato l’appellativo di “Alberini”. Sul confine col quartiere Venezia, è anche zona molto transitata dai turisti che entrano nel quartiere Pontino San Marco senza incontrare alcun elemento che identifichi il luogo. L’installazione del cartello è finalizzata dunque a favorire l’accoglienza turistica nonché a stimolare la conoscenza del proprio quartiere da parte degli abitanti.

Il cartello, realizzato da Phoenix, è stato redatto dai volontari del Comitato Pontino San Marco con la preziosa collaborazione dell’architetto Riccardo Ciorli, funzionario MIBACT dell’Archivio di Stato di Livorno, che ha curato la redazione di un testo descrittivo della famosa veduta a volo d’uccello dalla Porta San Marco, realizzata nel 1850 da Alfred Guesdon.

L’iniziativa è stata finanziata dall’Autorità Regionale per la Partecipazione della Toscana nell’ambito del progetto denominato “Condomini e Quartieri eco-solidali”, promosso da Simurg Ricerche, che ha visto nascere la rete cittadina “Quartieri Uniti Eco-solidali”. L’iniziativa vede inoltre la compartecipazione del Comune di Livorno che con gli Uffici del Verde e dei Lavori Pubblici ha provveduto a riqualificare l’area in occasione dell’evento.

Grazie alla collaborazione di D’Alesio Group, la loro prestigiosa sede di via Castelli n°6 ospiterà due eventi di alto valore culturale. Venerdi 29 alle ore 17 sarà proiettato in anteprima “Pontino San Marco. Il mio rione” a cura di Sergio Cioni con la collaborazione di Ugo Canessa. Il documentario sarà presentato dall’architetto Riccardo Ciorli. Sabato 30 alle ore 10.30 lo stesso architetto Ciorli presenterà “Le immagini storiche del quartiere”. A seguire, dopo un brindisi offerto dai commercianti del quartiere, ci sposteremo insieme alle Autorità sugli Scali del Pontino per la cerimonia pubblica di inaugurazione, scoprendo il cartello insieme agli invitati e ai cittadini del quartiere che ci auguriamo intervengano numerosi.