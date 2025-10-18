Home

18 Ottobre 2025

Livorno 18 ottobre 2025 Uno spazio pubblico verrà intitolato al pilota Renzo Colombini

Un’area a verde pubblico in piazza Damiano Chiesa sarà intitolata, lunedì 20 ottobre alle ore 12, al pilota Renzo Colombini. A rappresentare l’Amministrazione comunale sarà il sindaco Luca Salvetti.

Renzo Colombini era un motociclista livornese tragicamente deceduto l’8 luglio 1973 sul circuito di Monza, nel corso di una competizione del Campionato italiano Juniores classe 500.

Renzo, che correva con i colori del Moto Club Livorno e fu campione di Toscana per le corse in salita nella categoria Junior, perse la vita, assieme a Carlo Chionio e Renato Galtrucco, nella medesima curva dove, pochi mesi prima, erano deceduti altri due campioni ben più famosi; Renzo Pasolini e Jaarno Saarinen. Cinque morti, in pochi mesi, nella medesima curva.

Dal sacrificio di Renzo e degli altri piloti iniziò la lunga opera per la messa in sicurezza delle piste italiane.

Per quanto rimanga la pericolosità di questo sport, la risistemazione dei tracciati ha consentito di limitare enormemente la gravità degli incidenti e, soprattutto, la loro mortalità.

In città, la memoria di Renzo è ancora ben viva, non soltanto negli ambienti motociclistici, e onorare il suo ricordo, pur a distanza di tanti anni, rappresenta un riconoscimento di grande valenza affettiva, che travalica i confini cittadini.

L’idea di dedicare a Renzo Colombini uno spazio pubblico fu avanzata nel 2023 all’Autodromo di Monza, in occasione della celebrazione del cinquantenario del tragico incidente, da un numeroso gruppo di cittadini livornesi tra i quali il fratello di Renzo, Libero, che successivamente hanno sottoscritto un appello indirizzato al sindaco Salvetti, primo firmatario l’ex pilota Angiolo Naldi.

