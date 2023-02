Home

Cronaca

Uno spazio rivolto ai bambini, sempre più integrazione con In Associazione

Cronaca

9 Febbraio 2023

Uno spazio rivolto ai bambini, sempre più integrazione con In Associazione

Livorno 9 febbraio 2023

Uno spazio rivolto ai bambini, sempre più integrazione con In Associazione.

In Associazione (ex paraplegici Livorno) ha il fine di promuovere il completo inserimento sociale dei soggetti con disabilità fisica (para-tetra-emiplegia, amputazione arti inferiori e superiori, disabilità fisiche in genere da eventi invalidanti) e ne rappresenta le istanze ad ogni livello.

L’associazione offre servizi di auto sostitutiva, trasporto disabili, scuola guida, prevenzione giovani, tour senza barriere e aiuto psicologico.

Tutto questo però ad In Associazione non basta ed ha creato un piccolo spazio dedicato ai bambini

All’interno della sua sede in viale Alfieri, 36 (all’interno dell’ospedale civile lato Parterre) ha iniziato a dedicare un giorno per i più piccoli.

Nel pomeriggio bambini con disabilità e non, accompagnati dai genitori e sotto l’attenta guida dei volontari, svolgono attività ludiche ed interagiscono tra loro.

E’ iniziato tutto nel periodo di Natale, dove i bambini hanno realizzato lavori di pittura e bricolage. Tutti intorno ad un tavolo lavoravano e si aiutavano l’uno con l’altro per realizzare gli addobbi natalizi, da appendere all’albero o da mettere in casa.

I momenti di “attività lavorativa” vengono interrotti dalla “pausa” merenda. Una ricca merenda a base di pizza, schiacciatine, succhi di frutta e altre bibite.

Nell’ultima attività rivolta ai bambini, In Associazione ha messo a disposizione dei bambini delle maschere. Utilizzando poi i colori ad acquarello, i brillantini ed altri gadget a disposizione, si sono creati la propria maschera di carnevale

“Laboratori Inclusivi “, dopo la “rivoluzione” di aver reso volontari attivi alcuni soci di diritto per svolgere il servizio navetta diretto a bambini con disabilità o la consegna spese alle famiglie indigenti: ecco una nuova idea che impiega tutti i volontari TUTTI della In Associazione APS,

nonni, genitori e tanti bambini che abbiamo conosciuto durante le tante attività.

E’ quanto racconta il presidente dell’associazione Fabrizio Torsi che prosegue:

Nessuna barriera, nessun pregiudizio ma una vera lezione di inclusione dove conta il talento, la fantasia, l’estro artistico e tra un bristol ed un pennello di colla vinilica i nonni raccontano

storie, i bambini giocano e non stanno a guardare se il volontario o il nuovo amichetto usa una sedia a ruote per spostarsi.

Senza colore, senza condizione, senza rete dico io, semplicemente stare IN-SIEME IN ASSOCIAZIONE .

Sono nati così i Laboratori Inclusivi con merenda, si sono preparati gli addobbi di Natale; in questi giorni si preparano maschere di carnevale e prossima volta; la festa con cenci frittelle e maschere colorate; stiamo già pensando alla Pasqua .

La sede legale ed operativa che abbiamo grazie alla Convezione Autonomia Ritrovata con Azienda ASL e Regione Toscana apre le porte senza alcuna barriera a 15 giovanissimi artisti e non conta la

certificazione della commissione medica ma conta e vale la voglia di condividere per tornare a casa più ricchi dentro.

Non sono semplici laboratori ma momenti di confronto e conforto perché mentre i piccoli

giocano i grandi possono parlare .

Momenti che generano istanti, amicizie, legami e collaborazioni per affrontare il domani che spaventa un pò quando sei genitore anche di un bambino “speciale”…”

I laboratori si svolgono il giovedì pomeriggio e durano un paio di ore, sono aperti a tutti fino ad un massimo di 15 bambini.

Per informazioni e prenotazioni potete chiamare Maria Rita al 393 877 3556 oppure inviare una email a info@inassociazione.it

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin