26 Aprile 2021

“Uno Strano Weekend al mare”, dal 4 all’8 maggio le riprese a Vada

Nel cast sel film: Giorgio Manetti, Sossio Aruta, Alessandro Paci, Graziano Salvadori e Pietro Fornaciari

Rosignano Marittimo (Livorno), 26 aprile 2021

Dal 4 all’8 Maggio riprese del film “Uno Strano Weekend al mare” a Vada.

C’è anche Vada, in provincia di Livorno, tra le locations scelte dai registi e dalla produzione, per le riprese del nuovo film dal titolo Uno Strano Weekend al Mare.

Una commedia con risvolti thriller, tutta made in Toscana che racconta la storia di quattro scapoli di mezz’età che decidono di trascorrere un fine settimana al mare per fare nuove conoscenze. Incontrano quattro belle ragazze, ma la speranza di un’avventura lascia ben presto il posto alla paura.

Sulla loro strada si mette infatti una banda di malviventi, catapultandoli a sorpresa in una situazione dai risvolti inquietanti.

Tra suspance, amore e gag si snoda così il film diretti dai registi Alessandro Ingrà e Marco Frosini (che insieme a Massimo Di Stefano sono anche gli autori della stessa) una commedia thriller, la cui produzione tecnica è affidata alla Ecoframes Film & TV di Firenze.

Le riprese, iniziate il 23 Marzo, che hanno coinvolto tutta l’area metropolitana di Firenze, oltre che il Valdarno e Pistoia, da martedì 4 a sabato 8 Maggio si sposteranno a Vada.

Cast e troupe saranno in città per alcune riprese della pellicola che si svolgeranno principalmente tra le spiagge bianche della costiera Toscana e il Camping Campo dei Fiori.

Nel cast principale, oltre ad Ingrà, anche i comici Alessandro Paci e Graziano Salvadori, l’attore Massimo Di Stefano, le attrici Benedetta Rossi, Raissa Moretti, Rebecca Lynn e Sefora De Giorgi. Figurano nel cast artistico anche Massimo Bianchi (Loppa) e Pietro Fornaciari, attori di grande esperienza, che hanno partecipato a numerosi film, diretti tra l’altro, da registi (giusto per citarne alcuni) del calibro di Roberto Benigni, Massimo Troisi e Paolo Virzì. Completano la rosa dei partecipanti, Giorgio Manetti ex Cavaliere del noto programma, Uomini e Donne di Mediaset e Sossio Aruta, ex calciatore di serie B e C, ex inquilino del GFV 2020 ed anche lui ex protagonista del trono over della De Filippi.

L’uscita del film nelle sale cinematografiche è prevista per la stagione invernale 2021/2022.

Per seguire e rimanere informato su tutte le novità del film sono attive sia una pagina su facebook che su Instagram Uno Strano Weekend al Mare

