Home

Provincia

Piombino

Uomo armato e odore di gas, Polizia interviene con Taser. I VF mettono in sicurezza il condominio

Piombino

21 Agosto 2024

Uomo armato e odore di gas, Polizia interviene con Taser. I VF mettono in sicurezza il condominio

Piombino (Livorno) 20 agosto 2024 – Uomo armato e odore di gas, Polizia interviene con Taser. I VF mettono in sicurezza il condominio

Nel pomeriggio del 20 agosto 2024, intorno alle ore 13:30, la Polizia di Stato di Piombino è intervenuta prontamente in via Leopardi, in seguito a una segnalazione giunta alla centrale operativa del Commissariato. Un cittadino aveva infatti avvertito un forte odore di gas proveniente da un appartamento situato all’ultimo piano di un edificio e, preoccupato, aveva anche riferito di sentire le urla di una persona in evidente stato di agitazione.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, si sono trovati di fronte a una situazione delicata: sul pianerottolo dell’appartamento segnalato, un uomo di origine nordafricana, probabilmente chiusosi fuori per errore, stava brandendo un grosso coltello da cucina e minacciava i presenti. L’uomo mostrava evidenti segni di agitazione e alterazione psicofisica.

Nonostante i ripetuti tentativi della polizia di calmarlo e di fargli deporre l’arma, l’uomo non accennava a tranquillizzarsi. In considerazione del pericolo crescente, gli agenti sono stati costretti a immobilizzarlo utilizzando il Taser in dotazione, procedendo poi all’arresto con l’uso delle manette.

Nel frattempo, i Vigili del Fuoco sono stati allertati per mettere in sicurezza l’edificio, composto da 12 appartamenti. Gli agenti hanno evacuato i residenti in via precauzionale, mentre i soccorsi venivano attivati anche per verificare eventuali necessità mediche.

Alle ore 14:00, i Vigili del Fuoco sono riusciti a entrare nell’appartamento, forzando una finestra che dava sulla strada. All’interno, hanno rilevato un forte odore di gas, proveniente da una bombola con la manopola ancora aperta. Dopo aver messo in sicurezza lo stabile, i residenti sono stati autorizzati a rientrare nelle loro abitazioni.

L’uomo, un cittadino tunisino nato nel 2005, regolarmente presente sul territorio italiano, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata.

Uomo armato e odore di gas, Polizia interviene con Taser. I VF mettono in sicurezza il condominio