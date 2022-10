Home

Cronaca

Uomo investito da un treno alla stazione di Antignano. Sulla linea, possibili ritardi fino a 120’, variazioni o cancellazioni

Cronaca

12 Ottobre 2022

Uomo investito da un treno alla stazione di Antignano. Sulla linea, possibili ritardi fino a 120’, variazioni o cancellazioni

Livorno 12 ottobre – Uomo investito da un treno alla stazione di Antignano. Sulla linea, possibili ritardi fino a 120’, variazioni o cancellazioni

Tragedia ad Antignano, un uomo anziano per cause ancora da accertare è stato investito da un treno all’altezza della stazione di Antignano. Al momento sul posto le forze dell’ordine e la Misericorsia di Antignano (Notizia in aggiornamento)

RFI informa che:

per accertamenti delle Forze dell’Ordine in seguito ad un investimento di persona sulla linea da LIVORNO CENTRALE a QUERCIANELLA, i treni sulla linea potranno subire ritardi fino a 120’ , variazioni o cancellazioni.

Per rimanere informati su eventuali cancellazioni o ritardi consultare il sito Muoversi in Toscana

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin