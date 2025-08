Home

Uomo sui pattini spinge un carretto sul Romito, nuovo video virale su Livornogramm

3 Agosto 2025

Uomo sui pattini spinge un carretto sul Romito, nuovo video virale su Livornogramm
3 Agosto 2025

Livorno, 3 agosto 2025 Uomo sui pattini spinge un carretto sul Romito, nuovo video virale su Livornogramm

Ogni giorno una nuova trovata: l’ultimo episodio diventato virale sui social arriva direttamente dal Romito, tratto panoramico tra Quercianella e Livorno, e ha come protagonista un uomo sui pattini in linea… con carretto al seguito.

Nel video pubblicato ieri 2 agosto sull’account Instagram “Livornogramm”, si vede chiaramente un uomo affrontare in discesa un tratto del Romito, nella direzione che porta da Quercianella verso il centro cittadino. Ai piedi ha un paio di pattini in linea, mentre con le mani spinge un carretto a tre ruote. Dettaglio curioso: il carretto è “dotato persino di una ruota di scorta”.

Per essere visibile e – almeno in parte – in sicurezza, l’uomo indossa un giacchetto giallo con bande orizzontali catarifrangenti, come quelli usati nei cantieri stradali o per le emergenze. Il video, in pochi minuti, ha raccolto centinaia di visualizzazioni e commenti, tra l’ilarità degli utenti e la preoccupazione per i rischi legati a simili imprese sulla carreggiata.

Non è la prima volta che il Romito diventa teatro di imprese bizzarre e pericolose. Le curve a picco sul mare, molto amate da ciclisti e motociclisti, sono anche un punto critico per la sicurezza stradale, con frequenti appelli da parte delle forze dell’ordine a rispettare i limiti di velocità e a evitare comportamenti rischiosi.

Al momento non si hanno notizie di interventi da parte della Polizia Municipale o di altre forze dell’ordine, ma il dibattito online è acceso: tra chi ride della trovata e chi invece chiede più controlli per evitare che episodi del genere possano sfociare in incidenti gravi.

Nel frattempo, il misterioso “pattinatore del Romito” ha già conquistato la rete. Resta da capire se il suo carretto avesse una destinazione precisa… o se fosse solo l’ennesima sfida alla monotonia dell’estate livornese.

