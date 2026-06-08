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Cronaca

Uomo ucciso a colpi di arma da fuoco al Castellaccio: indaga la Squadra Mobile

Cronaca

8 Giugno 2026

Uomo ucciso a colpi di arma da fuoco al Castellaccio: indaga la Squadra Mobile

Livorno 8 giugno 2026 Uomo ucciso a colpi di arma da fuoco al Castellaccio: indaga la Squadra Mobile

Notte di sangue sulle colline livornesi, dove un uomo di 31 anni, di origine turca, è morto dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. Il drammatico episodio è avvenuto tra la tarda serata di domenica 7 e la mezzanotte di lunedì 8 giugno nella zona del Castellaccio.

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte in un parcheggio di via di Quercianella, nei pressi del circolo anziani e dell’area destinata alla realizzazione di un nuovo parco giochi. Secondo le prime informazioni, il trentunenne è stato trovato gravemente ferito e riverso a terra in una pozza di sangue da alcuni cittadini che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs di Ardenza, il personale dell’automedica e le pattuglie della polizia di Stato. Le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito estremamente gravi. Dopo le prime cure sul luogo dell’accaduto, il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Livorno, dove è purtroppo deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle ferite riportate.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, il 31enne sarebbe stato colpito da alcuni proiettili esplosi da un’arma da fuoco. Alcuni residenti della zona avrebbero riferito di aver udito degli spari nel corso della serata, un elemento che gli investigatori stanno verificando nell’ambito delle attività di indagine.

La Squadra Mobile della Questura di Livorno, guidata dal vicequestore Riccardo Signorelli, ha avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, individuare il movente e risalire all’autore dell’omicidio.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile per fare piena luce su quanto accaduto. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli e le indagini proseguono nel massimo riserbo.

L’episodio ha suscitato forte impressione in città, trattandosi di un omicidio avvenuto in una zona generalmente tranquilla e frequentata da residenti e famiglie.