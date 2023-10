Home

9 Ottobre 2023

“Urban Nature”, Carabinieri Forestali divulgano educazione ambientale ai cittadini

Livorno 10 ottobre 2023 – “Urban Nature”, Carabinieri Forestali divulgano educazione ambientale ai cittadini

I Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità di Cecina, nell’ambito delle costanti attività di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, nella mattinata di domenica 8 ottobre u.s. hanno svolto un’attività di divulgazione ed educazione ambientale denominata “Urban Nature” in collaborazione con il WWF e il CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Un evento dedicato alla conoscenza della natura in città con una passeggiata di circa 3 km attraverso le aree verdi urbane, con partenza e arrivo al parco cittadino Villa Corridi di Livorno, zona Scopaia, iniziata alle ore 9:30 e terminata alle successive ore 13:00.

È stata l’occasione per illustrare, alle circa 50 persone partecipanti, per lo più famiglie livornesi, l’importanza delle aree verdi per la salubrità dell’ambiente urbano, per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e la tutela della biodiversità nell’ambiente urbanizzato.

