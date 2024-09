Urban Nature, due giorni di eventi WWF a Livorno e provincia

Home

27 Settembre 2024

Livorno 27 settembre 2024 –

Il WWF Livorno organizza una serie di eventi per celebrare l’iniziativa nazionale Urban Nature 2024, dedicata alla scoperta e alla tutela della natura urbana. Gli appuntamenti si svolgeranno il 28 e 29 settembre a Piombino, Livorno e Marina di Castagneto Carducci, offrendo passeggiate, visite guidate ed esperienze sensoriali in luoghi di particolare interesse naturalistico e culturale.

Programma:

28 Settembre

• PIOMBINO

MATTINA = Ore 9.30 – 12.30. Partenza da Località Il Vallone (Salivoli) al parcheggio della Lega Navale, arrivo a Punta Falcone. Passeggiata urbana di circa 3 km totali, alla ricerca di aree e vie verdi, con visita del suggestivo parco di Punta Falcone.

POMERIGGIO = Ore 17.00 presso l’Oasi WWF RNR Padule Orti-Bottagone a Piombino

(LI), introduzione degli effetti dell’antropizzazione sulla fauna selvatica. Visita guidata della riserva per osservare gli animali presenti.

29 Settembre

• LIVORNO

Ore 9 ritrovo presso l’ingresso de La Rotonda (ingresso sud, lato Il Gabbiano). Passeggiata urbana alla ricerca di aree e vie verdi, dalla città alla periferia, fino a Villa Maurogordato.

Percorso solo andata di circa 3,5 km. Visita della Villa Maurogordato, di proprietà della Provincia di Livorno, a cura

dell’Osservatorio Monterotondo con la presenza anche delle associazioni Reset e Anpana. Attività di piantumazione alberi in collaborazione con Comune e Provincia di Livorno e Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina. Pranzo al sacco e rientro alla Rotonda nel pomeriggio. Per chi vuole partecipare nella sola mattina il ritorno dovrà essere svolto in autonomia.

• MARINA DI CASTAGNETO CARDUCCI

Dalle 9 alle 12 presso Area del Silenzio (località Seggio). Iniziativa a cura dell’Associazione

ASD Oltrelavela ETS. Passeggiate, esplorazioni ed esperienze sensoriali, creative e sonore tra le dune e la pineta. Proposte per famiglie e adulti. Un’occasione per conoscere un luogo affascinante ma per lungo tempo dimenticato.

Per informazioni scrivi a livorno@wwf.it. La partecipazione è gratuita ma è necessario fornire per fini assicurativi un recapito telefonico e i dati (nome, cognome, data e luogo di nascita) di tutti i partecipanti alla mail livorno@wwf.it entro le ore 21 del giorno precedente dell’iniziativa (inserire nell’oggetto della mail l’evento scelto).

Durante questi eventi è previsto un regalo per chi sceglie di associarsi al WWF.