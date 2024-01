Home

Urta un’auto parcheggiata e si ribalta, denunciato per guida in stato di ebrezza

5 Gennaio 2024

Sassetta Livorno 5 gennaio 2024 – Urta un’auto parcheggiata e si ribalta, denunciato per guida in stato di ebrezza

I Carabinieri della Stazione di Sassetta, sono intervenuti per un incidente stradale con il coinvolgimento di altre autovetture.

In base ai primi accertamenti i militari hanno appurato che un 62enne della zona, censurato, verosimilmente per la perdita di controllo del veicolo che procedeva verso via Roma a Sassetta, si era schiantato con una vettura parcheggiata sullo stesso lato, per poi ribaltarsi.

Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco e il 118 che hanno portato i soccorsi all’uomo ferito, per poi trasferirlo presso l’ospedale di Cecina ove è stato sottoposto agli accertamenti obbligatori: la normativa vigente prevede, infatti, che in costanza di sinistro stradale, i soggetti coinvolti vengano sottoposti ad accertamenti sanitari obbligatori finalizzati a rilevare l’eventuale presenza di sostanze alteranti nel sangue.

Avendo rilevato un tasso alcolico di 1,82 gr/l, oltre il triplo rispetto al limite consentito, l’uomo è stato pertanto denunciato per guida in stato di ebbrezza. I militari hanno proceduto nell’immediatezza al ritiro della patente informandone le autorità competenti.

L’episodio fornisce l’occasione per sottolineare nuovamente come l’assunzione di droghe o l’abuso di alcool prima di mettersi alla guida costituisca un rilevante fattore di rischio: in questo caso chi aveva assunto alcolici ha riportato lesioni ed è incorso nelle conseguenze previste dalla legge proprio per scoraggiare questi comportamenti.

L’attività dell’Arma dei Carabinieri continuerà sempre a porre attenzione al controllo della sicurezza stradale, troppo spesso minata dal fenomeno dell’abuso di alcolici e sostanze psicotrope, a tutela di tutti gli utenti della strada.

