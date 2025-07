Home

Sport

Calcio

US Livorno: nuovo logo, tra modernità e polemiche

Calcio

8 Luglio 2025

US Livorno: nuovo logo, tra modernità e polemiche

Livorno 8 luglio 2025 US Livorno: nuovo logo, tra modernità e polemiche

L’Unione Sportiva Livorno 1915 ha svelato oggi il suo nuovo logo, realizzato dalla Zaki Design, in vista della prossima stagione in Serie C. Una “crasi stilizzata” che fonde la lettera “L” con onde marine, con l’intento di mantenere il legame con il passato amaranto proiettandosi verso il futuro

Modernizzazione e significato cromatico

Resta protagonista il colore amaranto, affiancato però dal verde (in sostituzione del giallo). Una scelta motivata dal richiamo storico – il verde è già presente nello stemma sociale – e dalla sua complementarità visiva al mare livornese

Secondo Dario Corsini di Zaki Design, si tratta di “un simbolo unico, moderno e funzionale ma con evidenti richiami al passato” . Un design pensato anche per il web e i social, pensato per essere immediatamente riconoscibile ovunque .

Prime reazioni: entusiasmo e scontento

La tifoseria si divide. Da un lato c’è chi riconosce la necessità del rinnovamento, dall’altro c’è chi fatica ad accettare l’addio al precedente logo, soprattutto dopo la polemica sulla rimozione dello storico “dollaro” usato nello stemma precedente

La società, per voce del direttore marketing Maurizio Laudicino, sostiene che questa sia una scelta strategica, funzionale al rilancio della squadra e accuratamente studiata insieme all’agenzia