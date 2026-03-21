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Us Livorno a caccia del poker: al Cosmelli arriva Montevarchi

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21 Marzo 2026

Us Livorno a caccia del poker: al Cosmelli arriva Montevarchi

Livorno 21 marzo 2026 Us Livorno a caccia del poker: al Cosmelli arriva Montevarchi

Undicesima giornata di ritorno nel campionato di Serie C e appuntamento davvero importante per la SoVeCar Us Livorno. La squadra allenata da Luca Angella affronterà il Fides Montevarchi al PalaCosmelli (oggi, sabato alle ore 18.15), in un confronto fondamentale in chiave playoff.

Gli amaranto sono reduci da tre vittorie consecutive e cercano il poker per restare agganciati alle zone altissime della graduatoria. Montevarchi, invece, si presenta a Livorno dopo il successo interno contro San Vincenzo e con 28 punti in classifica, contro i 32 di Pantosti e compagni.

I giocatori di riferimento per coach Serravalli sono il playmaker Malatesta (12 punti di media), la guardia Caponi, miglior realizzatore dei verdi con quasi 15 punti a gara, e il lungo Quaglia, che ne mette 13 a partita. Un avversario di valore, che gli amaranto dovranno affrontare con grande attenzione, evitando quei cali di concentrazione che in passato sono costati cari.

Sarà fondamentale un piano gara basato su intensità difensiva, contropiede e una gestione lucida dell’attacco nei momenti chiave.

La società si attende un grande pubblico per sostenere un gruppo che sta disputando una stagione straordinaria, con il secondo posto in un girone competitivo come quello toscano.

A rendere ancora più piacevole la serata contribuirà uno degli sponsor del club, MaRibe, che offrirà i suoi celebri cioccolatini agli spettatori presenti.