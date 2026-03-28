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Us Livorno a Pontassieve per allungare la striscia: sfida insidiosa contro Valdisieve

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28 Marzo 2026

Us Livorno a Pontassieve per allungare la striscia: sfida insidiosa contro Valdisieve

Livorno 28 marzo 2026 Us Livorno a Pontassieve per allungare la striscia: sfida insidiosa contro Valdisieve

Reduce da quattro vittorie consecutive che l’hanno proiettata al secondo posto in classifica, l’US Livorno SoVeCar si prepara alla trasferta di Pontassieve (sabato 18.30), dove affronterà i padroni di casa del Valdisieve Basket. Un avversario tutt’altro che semplice, soprattutto tra le mura amiche, anche se attraversa un momento complicato: i fiorentini sono infatti senza vittorie da tre giornate e arrivano dalla sconfitta di San Vincenzo, maturata dopo un tempo supplementare. La squadra guidata da coach Bandini può comunque contare su giocatori di grande affidabilità: Ciacci, Simoncini e Faticanti rappresentano i principali terminali offensivi, tutti con una media punti in doppia cifra. Gli amaranto, dal canto loro, sembrano aver trovato la giusta continuità e si presentano alla sfida con grande fiducia e motivazione. L’obiettivo è chiaro: disputare la miglior partita possibile e conquistare un successo che, a questo punto della stagione, avrebbe un peso specifico enorme. Per riuscirci, la SoVeCar dovrà puntare sulla difesa ad alta intensità, ormai vero marchio di fabbrica della squadra, e su un attacco fluido, capace di coinvolgere e valorizzare le tante soluzioni offensive a disposizione