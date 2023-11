Home

6 Novembre 2023

Livorno 5 novembre 2023 – Us Livorno allunga la striscia di vittorie, la terza arriva in casa contro il basket Sansepolcro

L’Us Livorno Uappala Basket resta fedele al famoso proverbio: non c’è due senza tre, e con una partita ad alta intensità supera di slancio la non certo rassegnata resistenza del basket Sansepolcro (89-74), rilanciandosi in classifica.

Gli ospiti approcciano tosti al match, e con grande energia ed altrettanta precisione volano sul più 9 (7-16). Una bomba di Bernardini dà il via al controparziale amaranto, che spinto da Dell’Agnello prima e Pantosti fa segnare un 14-4 che riporta Livorno davanti. Il primo quarto si chiude sul 27-24.

Nel secondo tempino Uappala è un ciclone: trascinata dall’impeto offensivo di Iardella, segna 28 punti e ne concede 14 all’avversaria, con una super difesa di Pantosi su Hassan, la principale bocca da fuoco in casa nerobianca (55-38).

Al ritorno dagli spogliatoi Sansepolcro accenna a una reazione: con un 4-10 si riporta a meno 11 e prova a tenere botta per qualche minuto. Ma poi si accende di nuovo capitan Iardella che, due triple di fila (di cui una da almeno 10 metri), ricaccia gli aretini a distanza di sicurezza (71-56), con la frazione che si chiude 75-60. L’ultimo quarto si apre con gli ospiti che tentano il tutto per tutto: bloccano per 3 minuti la via del canestro a Livorno, e segnano un paio di canestri che suggeriscono a coach Mori di fermare l’inerzia negativa con un time out. Il finale di gara è sotto il segno di Del Monte che trova conclusioni importanti, insieme a Dell’agnello e al solito ispirato Bernardini.

Una parola va spesa anche per chi ha lavorato tanto dietro le quinte, lottando in difesa e a rimbalzo con tenacia e carattere: Mori, Fantoni e Simonetti, diventati fondamentali dopo il fastidio fisico che ha presto tolto dal match Bertolini.

Le parole di coach Marco Mori.

«La svolta è cominciata a Siena, contro il Costone, dove, perdemmo una partita dominata, con la complicità degli arbitri che nel secondo tempino fischiarono a senso unico. Li mettemmo dentro l’intensità e la voglia che dopo ci siamo ritrovati.

Un gruppo che è cresciuto, con enorme spirito di sacrificio. Contro il Sansepolcro abbiamo commesso tanti falli nei primi due quarti, e gli under in quel frangente hanno dimostrato di essere veramente in gamba, tenendo botta e permettendoci di mantenere un bel vantaggio. L’avversaria ha provato successivamente a rientrare ma noi non abbiamo perso la testa, siamo stati sul pezzo, e abbiamo vinto con merito. Stiamo segnando tanto, abbiamo preso fiducia in attacco. Ora dobbiamo essere più pronti in difesa: specie nel primo tempino abbiamo subito troppo, con Hassan scatenato.

Successivamente limitato benissimo da un eccellente Pantosti.

Avevo detto che questa partita era lo spartiacque per farci capire quanto valiamo, perché loro sono un’ottima squadra.

Stefano Mori l’ho massacrato, alle volte commette falli ingenui, come nel caso del suo terzo personale. Lui è generoso, non forza mai, in difesa ha lavorato su tutti, piccoli e grossi, sono di parte ma in questa occasione si merita un plauso. Mi dispiace che adesso arrivi la pausa, perché interrompe questo trend positivo. L’obiettivo resta lo stesso, arrivare a uno dei primi 4 posti: avremo le squadre più forti in casa. E dobbiamo continuare a vincere con le altre, ben sapendo che nessuna, in questo girone, è facile».

Il tabellino: Baggiani, Bernardini 22, Bertolini 2, Del Monte 8, Dell’agnello 10, Fantoni 4, Giannetti, Iardella 23, Lenzi, Mori 8, Pantosti 10, Simonetti 2. All. Mori. Ass. Ramagli.

