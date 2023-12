Home

Sport

Calcio

US Livorno, arriva l’attaccante Likaxhiu

Calcio

29 Dicembre 2023

US Livorno, arriva l’attaccante Likaxhiu

Livorno 29 dicembre 2023 – US Livorno, arriva l’attaccante Likaxhiu

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il calciatore Mateo Likaxhiu, classe 2000, centrocampista di nazionalità albanese, nella prima parte di questa stagione con la maglia dell’Albenga, con la quale ha disputato 18 partite con 3 gol nel girone A di Serie D.

Likaxhiu, ex Primavera del Parma, conta quasi 150 presenze in Serie D tra Lanusei, Sanremese, Torres, Fano, Campodarsego, Correggese e appunto Albenga.

Il calciatore si è già unito al resto del gruppo al centro Coni di Tirrenia ma non sarà a disposizione per la prima partita del nuovo anno, Us Livorno-Poggibonsi, dato che deve scontare una giornata di squalifica per somma di ammonizioni.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin