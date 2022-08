Home

US Livorno, attesa decisione tribunale e ritiro. Oggi allo Chalet trasmissione Tv aperta al pubblico

2 Agosto 2022

Il secondo appuntamento estivo sul Livorno realizzato da Telecentro2

Livorno 2 agosto 2022 – US Livorno, attesa decisione tribunale e ritiro. Oggi allo Chalet trasmissione Tv aperta al pubblico

In attesa della decisione di Tribunale sportivo che potrebbe sancire la promozione del Livorno in serie D; gli amaranto si stanno allenando alla corte di mister Collacchioni, in alta quota, tra le montagne tosco emiliane di Pievepelago. Aggregati al gruppo anche Vantaggiato, Torromino e Russo, gli ex ternani hanno sposato la causa amaranto anche per la prossima stagione qualunque sia la categoria.

Di questo e di altro se ne parla oggi, a partire dalle 18,30, presso la struttura dello Chalet della Rotonda.

L’evento, aperto gratuitamente al pubblico, è organizzato da Telecenro2 in collaborazione con lo Chalet della Rotonda.

Partecipano Jacopo Morelli (Livorno24), Pino Burroni (presidente Aic) e Renzo Rossi (opinionista). Modera Davide Lanzillo (giornalista).

